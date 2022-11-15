Участник ЧМ-2022 – Тунис. Группа почти без шансов, но мотивация зашкаливает

Большинство команд на предстоящем Чемпионате мира являются завсегдатаями соревнования. Однако, есть и те участники, которые попали на турнир, приклав очень серьезные усилия. Одной из таких команд является сборная Туниса. Она в групповом этапе сыграет с Францией, Данией и Австралией. Давайте же рассмотрим, чего можно ожидать от футболистов из североафриканской страны на ЧМ-2022 в Катаре.

Исторический максимум

Команда еще ни разу не проходила дальше группового этапа Чемпионатов мира. В то же время, Тунис показывал неплохой уровень на фоне других африканских стран. "Красно-белые" смогли квалифицироваться к участию сразу в трех ЧМ подряд - в 1998, 2002 и 2006 годах. После этого Тунису удалось пройти отбор лишь в 2018-м на Мундиаль, проведенный на территории страны-террориста. В этом соревновании команда запомнилась лишь победой над сравнительно сильной Панамой (2:1), но эти три очка были перекрыты поражениями от Бельгии (5:2) и Англии (2:1).

Однако, в других турнирах успех Туниса был куда большим. Именно "Орлы из Карфагена" выиграли Кубок Африканских наций в 2004 году, тем самым подчеркнув высокий уровень своей команды. Конечно, нужно понимать, что в ЧМ-2022 никто из того состава участия не примет.

Драматический момент

Драматическим можно назвать уже упомянутый выше триумф на Кубке Африканских наций 2004 года. Тогда букмекеры не слишком верили в успех "красно-белых", но футболисты смогли доказать, что это было напрасно. Сначала команда набрала семь очков и выиграла свою группу. Затем "орлы" смогли в 1/4 финала минимально выиграть Сенегал (1:0), а уже в полуфинале справились с Нигерией по результатам серии пенальти (1:1 в основное время).

Финальная игра была очень сложной для Туниса из-за отсутствия нескольких важных футболистов по причине травм. Однако, голы Сантоса на 5-й минуте и Жазири на 52-й не оставили шансов команде Марокко. Соперник смог отыграть лишь один мяч силами Мухтари на 36-й минуте. Таким образом игроки сборной Туниса получили возможность поднять над своими головами трофей.

Путь в отборе

В африканском отборе на Чемпионат мира было, как известно, три раунда. Первый из них Тунис пропускал, а во втором выиграл свою группу с Экваториальной Гвинеей, Замбией и Мавританией, проиграв всего лишь один из матчей замбийцам.

Решающий раунд состоял из двух матчей против сборной Мали. На выезде тунисцы победили, а дома повели поединок к нулевой ничьей, что позволило завоевать путевку в Катар именно североафриканской команде, хотя букмекеры больше верили в малийцев.

Главная звезда

В составе Туниса вряд ли можно найти много известных игроков, фамилии которых были би знакомыми рядовому болельщику. Старое поколение, которое феерило на КАН-2004, уже давно ушло, а замену ему составляют игроки из не самых сильных чемпионатов.

Однако, о нападающем "орлов" Вахби Хазри могли слышать многие фанаты АПЛ и Лиги 1. Ранее форвард играл за "Сандерленд", "Ренн" и "Сент-Этьен". С лета текущего года игрок выступает за "Монпелье", и уже забил два гола за команду во французском чемпионате. Кроме этого, Хазри уже дважды отличался за Тунис на Чемпионате мира - в 2018-м году.

Тренер

Сейчас национальную сборную Туниса тренирует опытный коуч Джалель Кадри. Специалист "принял" команду сравнительно недавно - лишь в январе текущего года. Однако, позади у специалиста работа во многих североафриканских клубах как на позиции главного тренера, так и ассистента. Последний год перед назначением на свой пост Кадри был помощником наставника Туниса.

Нельзя сказать, что под руководством Джалеля "орлы" кардинально сменили игровую схему и тактику, но некоторые изменения все же есть. Команда предпочитает играть в атаке в короткий пас, а не просто забрасывать с флангов в надежде на форварда, как это было ранее. Также игроки сборной смело идут в высокий прессинг при потере мяча. Рисунок игры в обороне сменился не очень сильно.

Ожидания от выступления

Сборная Туниса вряд ли ставит перед собой большие задачи на предстоящем Чемпионате мира, ведь в одной группе с ними играет Франция и Дания. Огромным успехом для "красно-белых" будет выход из группы. Напомним, что такого результата команда не имела на всех предыдущих мундиалях.

Европейские соперники африканцев достаточно сильны, поэтому главная борьба, вполне вероятно, развернется за третье место в группе с Австралией. Здесь у Туниса есть какие-то шансы, а вот в двух других поединках они кажутся призрачными.