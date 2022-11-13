Чемпионат мира FIFA
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Канада определилась с заявкой на ЧМ-2022
Шесть игроков представляют "Монреаль Импакт"
Фото: twitter.com/CanadaSoccerEN / Автор невідомий
Сборная Канады объявила заявку на Чемпионат мира 2022, который через восемь дней стартует в Катаре. В него вошли 26 исполнителей, включая трех вратарей.
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- Вратари: Джеймс Пантемис ("Монреаль Импакт"), Милан Борян ("Црвена Звезда", Сербия), Дэйн Сент-Клэр ("Миннесота Юнайтед", США).
- Защитники: Сэм Адекугбе ("Хатайспор", Турция), Джоэл Уотермэн ("Монреаль Импакт"), Алистер Джонстон ("Монреаль Импакт"), Ричи Ларейя ("Торонто"), Камал Миллер ("Монреаль Импакт"), Стивен Витория ("Шавеш", Португалия), Дерек Корнелиус ("Панэтоликос", Греция).
- Полузащитники: Лиэм Фрэйзер ("Дейнзе", Бельгия), Исмаэль Коне ("Монреаль Импакт"), Марк-Энтони Кей ("Торонто", Италия), Дэвид Уозерспун ("Сент-Джонстон", Шотландия), Джонатан Осорио ("Торонто"), Атиба Хатчинсон ("Бешикташ", Турция), Стивен Эуштакиу ("Порту", Португалия), Самюэль Пьет ("Монреаль Импакт").
- Нападающие: Лиэм Миллар ("Базель", Швейцария), Лукас Каваллини ("Ванкувер Уайткэпс"), Ике Угбо ("Труа", Франция), Тейджон Бьюкенен ("Брюгге", Бельгия), Джонатан Дэвид ("Лилль", Франция), Кайл Ларин ("Брюгге", Бельгия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Германия), Дэвид Хойлетт ("Рединг", Англия).
Напомним, что на ЧМ-2022 канадцы сыграют в одной группе с Бельгией, Хорватией и Марокко.
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