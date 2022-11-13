Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты

Министерство спорта Ирана оказывает давление на главного тренера национальной сборной по футболу Карлуша Кейруша. Как сообщает издание IranWire, правительство требует не включать в заявку на ЧМ в Катаре форварда "Байера" Сердара Азмуна.

Ранее игрок проигнорировал указание министерства, запретившее игрокам сборной высказываться о протестах в стране, связанных со смертью Махсы Амини в полицейском участке. Азмун поддержал протестующих: