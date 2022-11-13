Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты
Главный тренер сборной уже отменил пресс-конференцию, на которой собирался объявить заявку
Фото: Tasnim News
Министерство спорта Ирана оказывает давление на главного тренера национальной сборной по футболу Карлуша Кейруша. Как сообщает издание IranWire, правительство требует не включать в заявку на ЧМ в Катаре форварда "Байера" Сердара Азмуна.
Ранее игрок проигнорировал указание министерства, запретившее игрокам сборной высказываться о протестах в стране, связанных со смертью Махсы Амини в полицейском участке. Азмун поддержал протестующих:
"В худшем случае меня уволят из сборной… это не проблема. Я бы пожертвовал этим ради одного волоса на голове иранской женщины. Эта историю не скрыть. Они могут делать все, что им нравится. Позор вам за то, что вы так легко убиваете; да здравствуют иранские женщины".
Популярное сейчас
- Лидеры синхронно теряют очки, Александрия догнала Зарю. Таблица и результаты тура УПЛ
- УПЛ. Ворскла - Днепр-1 1:1. Искусство переломного момента
- Екатерина Монзуль вышла на поединок Шахтер – Заря с арбузом вместо мяча
- Участники ЧМ-2022 – Польша. Главный фаворит украинцев
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО