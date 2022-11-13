 Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Главный тренер сборной уже отменил пресс-конференцию, на которой собирался объявить заявку

Минспорта Ирана требует исключить из заявки на ЧМ игрока, поддержавшего протесты

Фото: Tasnim News

UA-Футбол
Новина українською

Министерство спорта Ирана оказывает давление на главного тренера национальной сборной по футболу Карлуша Кейруша. Как сообщает издание IranWire, правительство требует не включать в заявку на ЧМ в Катаре форварда "Байера" Сердара Азмуна.

Ранее игрок проигнорировал указание министерства, запретившее игрокам сборной высказываться о протестах в стране, связанных со смертью Махсы Амини в полицейском участке. Азмун поддержал протестующих:

"В худшем случае меня уволят из сборной… это не проблема. Я бы пожертвовал этим ради одного волоса на голове иранской женщины. Эта историю не скрыть. Они могут делать все, что им нравится. Позор вам за то, что вы так легко убиваете; да здравствуют иранские женщины".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сердар Азмун Национальная сборная Ирана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде