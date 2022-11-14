Участники ЧМ – Франция. Проблемная полузащита, Мбаппе-эгоист и тренер, чья эпоха подходит к концу

Исторический максимум

Франция дважды выигрывала чемпионат мира, поэтому и максимума у ​​нее два.

Первый – в 1998 году, на домашнем мундиале, когда "Галльских петухов" тренировал Эме Жаке, а нынешний наставник Дидье Дешам был капитаном. Пожалуй, это была самая сильная Франция. Харизматичный Бартез на воротах; в центре защиты – бывшие хавы Блан и Десайи; Лизаразю и Тюрам на флангах; в центре – Зизу и Джоркаефф; обязательный Пети, которого приревновал к жене сам президент Жак Ширак.

Добавьте сюда Анри, Трезеге, Виейра, Карамбе, Пиреса – для соперников это была мясорубка, и ко всему в трудные минуты обязательно включался неочевидный герой. Вы знали, что Лилиан Тюрам в 142 матчах за Францию ​​забил всего дважды, и оба раза - в полуфинале с Хорватией? Против такой концентрации даже у Бразилии не было шансов.

Ну, а второй триумф Франции случился на прошлом мундиале на полях страны-террориста, и хотя времени прошло не так много, 11 его участников не доехали до Катара. Кого-то, как Юмтити, съели травмы; другие, как Лемар или Товен, резко сдали. Менди вообще судят.

В любом случае констатируем, что а) Франция-2018 с Погба, Канте и связкой Жиру – Мбаппе тоже была большой командой; б) ее больше не существует.

Один драматичный момент

Таковых тоже два, причем оба раза в дураках оставались величайшие французы в истории игры.

Поколение "кому за 50" точно вспомнит полуфинал ЧМ-1982, когда "Ле Блэ" после гола Алена Жиресса на 98-й минуте вели 3:1 в матче с ФРГ, но дальше пропустили дважды и проиграли серию пенальти. Аморос, Трезор, Тигана, Рошто и, главное, Платини были неудачниками в тот вечер.

Ну, а для младших болельщиков величайшей драмой в истории Франции на мундиалях будет эпизод имени "Зидана – Матерацци". Здесь слова бесполезны – видео передает те эмоции гораздо лучше. Культовый момент.

Путь в отборе

Это все мы видели вблизи, ведь в одной группе с французами боролась сборная Украины.

Франция тогда не одолела наших – команды дважды сыграли по 1:1. В обоих матчах чемпионы мира выглядели бледно, безыдейно; их атаки напоминали сумо, а не футбол, и ко всему хромала оборона – особенно в Киеве.

Неубедительно выглядела Франция и против Боснии и Герцеговины, но там ей повезло в гостях – при совершенно стерильной, скучной игре свой шанс подкараулил Гризманн. Уже в ответном матче в Страсбурге фортуна не улыбнулась, и все закончилось вничью 1:1.

???????? France's international break so far



????️ Sep 1: 1-1 ???? Bosnia-Herzegovina ????????

????️ Sep 4: 1-1 ???? Ukraine ????????



????️ Today: ???? Finland ????????



⏪ France lost 2-0 when hosting Finland last year...



????‍♂️ Failing to win a ???????????????????? game running would surely put pressure on Didier Deschamps pic.twitter.com/JkvLsaL4Pw — WhoScored.com (@WhoScored) September 7, 2021

Только против откровенно слабых Финляндии и Казахстана чемпионы мира не ошибались – и именно это сделало разницу в группе, поскольку Украина и Босния как раз на аутсайдерах и погорели.

Таким образом, на бумаге все было хорошо – 6 баллов отрыва от 2-го места, однако французские СМИ не дали себя обмануть. Они критиковали сборную на протяжении всего цикла за слабую игру против сильных команд, частые безрезультатные изменения тактических схем, неудачную интеграцию Бензема. Дешам был в шаге от отставки, и спасла его неожиданная победа в Лиге Наций-2021.

Да-да, именно "офсайдный" гол Мбаппе – чуть ли не единственный аргумент, почему французов в Катар повез не Зидан.

Главная звезда

Эта команда слишком звездная, чтобы выбирать кого-то одного. Даже сами французы не берутся такое делать.

Карим Бензема – просто лучший футболист мира-2022. Нет таких вещей в нападении, которых он не умеет – здесь и видение поля, и дриблинг, и удар с обеих ног, и чувство гола, и игра на втором этаже. Идеальный нападающий.

С другой стороны, если отталкиваться от международной карьеры, то катализатором успехов Франции является не многолетний изгнанник Карим, а Килиан Мбаппе. Еще тинейджером он принес "Ле Блэ" Кубок мира, и хотя следующее Евро вышло провальным, Килиан чуточку реабилитировался победным голом в финале Лиги Наций. Вот и выбирайте.

Тренер и стиль футбола

Дидье Дешам – тренер старой школы; он умеет настроить команду на бой и не запускает квадрокоптер над полем для тренировок.

На ЧМ-2018 его стиль сработал особенно хорошо – микроклимат в команде был отличным от первого тура и до финала. В то же время на Евро-2020 Мбаппе мутил воду, и ничего не вышло.

С тех пор Килиан вроде бы взялся за ум, но лишь Катар покажет, контролирует ли Дешам ситуацию. Схемы и тактики вторичны. Франция зайдет далеко, если все будут заодно; недовольные лица, споры, нервы; Мбаппе, пробивающий со штрафного с 30 метров – признак, что можно сушить весла.

L’Equipe пишет, что Дидье устал наставлять на путь истинный молодых эгоистов и после Катара уйдет с поста. Его контракт рассчитан до конца ЧМ, а Зидан недавно говорил, что вернется к работе совсем скоро – похоже, это две части одного пазла.

При этом сливаться без боя на мундиале DD не станет, он не какой-то слабак. Дешам уже объявил, что будет играть с четверкой защитников, как в 2018 году. Собрать этот квартет несложно – там и братья Эрнандесы, и Павар, и Кимпембе. В нападении тоже все ясно, хотя, по правде, с Жиру Франция выглядит интереснее, чем с Бензема – Мбаппе нужны регулярные скидки, а не конкурент в глубине поля.

Головная боль Дешама – полузащита, где Погба и Канте недоступны, а замены далеки от оригинала. Впрочем, и здесь все небезнадежно, ведь Гендузи, Рабё и Чуамэни - очень талантливые ребята, а Фофана трудолюбием не уступит Канте.

Главное – повторимся – чтобы на лицах были дружелюбные улыбки, а не обиженные гримасы. Именно они – база, фундамент успеха Франции где угодно.

Ожидание от выступления

С Канте и Погба эта команда была бы в тройке главных фаворитов, без них где-то в ТОП-8.

Рискнем предположить, что именно на стадии четвертьфиналов Франция сойдет с дистанции, проиграв команде с более качественной и креативной полузащитой. Таких в Катаре будет немало.