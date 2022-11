Участники ЧМ – Франция. Проблемная полузащита, Мбаппе-эгоист и тренер, чья эпоха подходит к концу

Франция дважды выигрывала чемпионат мира, поэтому и максимума у ​​нее два.

Первый – в 1998 году, на домашнем мундиале, когда "Галльских петухов" тренировал Эме Жаке, а нынешний наставник Дидье Дешам был капитаном. Пожалуй, это была самая сильная Франция. Харизматичный Бартез на воротах; в центре защиты – бывшие хавы Блан и Десайи; Лизаразю и Тюрам на флангах; в центре – Зизу и Джоркаефф; обязательный Пети, которого приревновал к жене сам президент Жак Ширак.

Добавьте сюда Анри, Трезеге, Виейра, Карамбе, Пиреса – для соперников это была мясорубка, и ко всему в трудные минуты обязательно включался неочевидный герой. Вы знали, что Лилиан Тюрам в 142 матчах за Францию ​​забил всего дважды, и оба раза - в полуфинале с Хорватией? Против такой концентрации даже у Бразилии не было шансов.

Ну, а второй триумф Франции случился на прошлом мундиале на полях страны-террориста, и хотя времени прошло не так много, 11 его участников не доехали до Катара. Кого-то, как Юмтити, съели травмы; другие, как Лемар или Товен, резко сдали. Менди вообще судят.

В любом случае констатируем, что а) Франция-2018 с Погба, Канте и связкой Жиру – Мбаппе тоже была большой командой; б) ее больше не существует.

Таковых тоже два, причем оба раза в дураках оставались величайшие французы в истории игры.

Поколение "кому за 50" точно вспомнит полуфинал ЧМ-1982, когда "Ле Блэ" после гола Алена Жиресса на 98-й минуте вели 3:1 в матче с ФРГ, но дальше пропустили дважды и проиграли серию пенальти. Аморос, Трезор, Тигана, Рошто и, главное, Платини были неудачниками в тот вечер.

Ну, а для младших болельщиков величайшей драмой в истории Франции на мундиалях будет эпизод имени "Зидана – Матерацци". Здесь слова бесполезны – видео передает те эмоции гораздо лучше. Культовый момент.

Это все мы видели вблизи, ведь в одной группе с французами боролась сборная Украины.

Франция тогда не одолела наших – команды дважды сыграли по 1:1. В обоих матчах чемпионы мира выглядели бледно, безыдейно; их атаки напоминали сумо, а не футбол, и ко всему хромала оборона – особенно в Киеве.

Неубедительно выглядела Франция и против Боснии и Герцеговины, но там ей повезло в гостях – при совершенно стерильной, скучной игре свой шанс подкараулил Гризманн. Уже в ответном матче в Страсбурге фортуна не улыбнулась, и все закончилось вничью 1:1.

???????? France's international break so far



????️ Sep 1: 1-1 ???? Bosnia-Herzegovina ????????

????️ Sep 4: 1-1 ???? Ukraine ????????



????️ Today: ???? Finland ????????



⏪ France lost 2-0 when hosting Finland last year...



????‍♂️ Failing to win a ???????????????????? game running would surely put pressure on Didier Deschamps pic.twitter.com/JkvLsaL4Pw