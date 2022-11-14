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Сборная Дании объявила финальную заявку на ЧМ-2022

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Датчане добавили пять оставшихся игроков

Сборная Дании объявила финальную заявку на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд определился с финальным составом команды на чемпионат мира-2022 в Катаре. 21 из 26 футболистов были объявлены неделю назад. Теперь в заявку добавили пять оставшихся игроков.

Вратари: Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия), Фредерик Рённов ("Унион");

Защитники: Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс Юнайтед", Англия), Йенс Страйгер Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю), Александер Бах ("Бенфика");

Полузащитники: Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия), Роберт Сков ("Хоффенхайм"), Кристиан Нергор ("Брентфорд");

Нападающие: Андреас Сков Ольсен ("Брюгге", Бельгия), Йеспер Линдстрем ("Айнтрахт", Германия), Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Мартин Брейтвейт ("Эспаньол", Испания), Каспер Дольберг ("Севилья"), Миккель Дамсгор ("Брентфорд", Англия); Йонас Винд ("Вольфсбург", Германия), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг").

Сборная Дании на Мундиале сыграет в одной группе с Тунисом, Францией и Австралией.

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В статье: Дания Чемпионат Мира-2022
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Источник:
dbu.dk

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