Хорошо ли вы помните Чемпионат мира 1998 года? Квиз

В конце недели, 20 ноября, стартует 22-й в истории Чемпионат мира, который пройдет в Катаре. В связи с этим мы начинаем серию викторин, посвященных каждому ЧМ, начиная с 1998 года.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как проходил последний мундиаль 20 века, Чемпионат мира 1998. В этом турнире ввели такие новые правила, как «золотой гол» и разрешили проводить три замены. Триумфатором тогда стала хозяйка соревнований сборная Франции, победившая в финале бразильцев. А помните, кто тогда забивал за победителей? Этот и другие вопросы вы найдете в нашем квизе.