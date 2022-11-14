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Хорошо ли вы помните Чемпионат мира 1998 года? Квиз
Справитесь с 10 вопросами за три минуты?
В конце недели, 20 ноября, стартует 22-й в истории Чемпионат мира, который пройдет в Катаре. В связи с этим мы начинаем серию викторин, посвященных каждому ЧМ, начиная с 1998 года.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как проходил последний мундиаль 20 века, Чемпионат мира 1998. В этом турнире ввели такие новые правила, как «золотой гол» и разрешили проводить три замены. Триумфатором тогда стала хозяйка соревнований сборная Франции, победившая в финале бразильцев. А помните, кто тогда забивал за победителей? Этот и другие вопросы вы найдете в нашем квизе.
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