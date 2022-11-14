Сборная Франции добавила последнего игрока в список на Мундиаль

В сборную Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один футболист. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам вызвал нападающего "Боруссии" Мёнхенгладбах Маркуса Тюрама. Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

25-летний форвард занял последнее свободное место в заявке на предстоящий турнир. Тюрам прибудет в расположение сборной уже сегодня.

В его активе 4 поединка за "трехцветных", без результативных действий. В текущем сезоне Маркус провел 17 матчей за "Боруссию" М, забил 13 голов и выполнил 4 результативные передачи.

На групповом турнире ЧМ-2022 сборная Франция сыграет с Австралией, Тунисом и Данией.

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