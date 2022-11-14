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Сборная Франции добавила последнего игрока в список на Мундиаль
Нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В сборную Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один футболист. Главный тренер национальной команды Дидье Дешам вызвал нападающего "Боруссии" Мёнхенгладбах Маркуса Тюрама. Об этом сообщает Федерация футбола Франции.
25-летний форвард занял последнее свободное место в заявке на предстоящий турнир. Тюрам прибудет в расположение сборной уже сегодня.
В его активе 4 поединка за "трехцветных", без результативных действий. В текущем сезоне Маркус провел 17 матчей за "Боруссию" М, забил 13 голов и выполнил 4 результативные передачи.
На групповом турнире ЧМ-2022 сборная Франция сыграет с Австралией, Тунисом и Данией.
????????????̀???????? ???????????????????????? ! @MarcusThuram appelé pour compléter le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du Monde ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tGWxT0UAHT— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022
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