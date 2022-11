Участники ЧМ-2022 - Коста-Рика. Возможно ли повторение сенсации 2014-го?

Коста-Рика запрыгнула в последний вагон поезда, который отправлялся на Чемпионат мира в Катар. Лишь 14-го июня сего года "Лос Тикос" минимально одолели Новую Зеландию, оформив билет на Мундиаль. Поверьте, их путь был труден, команде приходилось переламывать себя, но такова судьба андердога - на легкую жизнь рассчитывать не приходится.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

К своему третьем кряду ЧМ Коста-Рика традиционно подходит в роли аутсайдера, однако им не впервой удивлять народ. Да, в группе с Испанией и Германией вряд ли можно ожидать великие свершения, но еще свеж в памяти знаменитый поход костариканцев в 2014-м году, подаривший им мировую славу и любовь на родине. А история любит повторяться по нескольку раз.

Исторический максимум

Коста-Рика - не самый частый гость крупных турниров. Мундиаль 2022-го года станет для "красно-синих" лишь шестым в истории, и, что самое главное, третьим кряду. Можно говорить о стабильности и намеках на "золотую страницу" в футбольной истории. Уже на своем дебютном Чемпионате мира в 1990-м году костариканцы удивили всех, выйдя из группы со второго места, пропустив вперед только Бразилию. А потому за поражение в 1/8 финала Чехословакии их особо не критиковали. И так далеко прошли.

Далее были групповые этапы ЧМ-2002 (третье место, четыре бала) и ЧМ-2006 (четвертое место, баранка в графе очков), а после тот самый исторический максимум, который вы прекрасно помните. В 2014-м году Коста-Рика должна была получить "люлей" в группе с Англией, Италией и Уругваем, однако вместо этого команда взяла семь балов, выиграв группу. После этого была победа над греками в 1/8 и вылет от Нидерландов в четвертьфинале. Итого - историческое достижение и статус главной сенсации соревнования.

Драматический момент

Иронично, но главное достижение Коста-рики = драматический момент Коста-Рики. Вряд ли до начала Мундиаля коллектив Пауло Ванчопе мечтал о четвертьфинале, но согласитесь, очень обидно вылетать в серии пенальти. Особенно, когда наставник соперника использует чит-код, меняя голкипера в экстра-тайме перед лотереей. Очень печально, что ярко проведший тот турнир Брайан Руис смазал один из ударов.

At the 2014 World Cup, Louis van Gaal replaced Jasper Cillessen with Tim Krul in the 121st ahead of a penalty shoot-out against Costa Rica... the Netherlands won.



It was never in doubt for Norwich tonight. ???? pic.twitter.com/RQeiSMqxmI — Squawka News (@SquawkaNews) March 4, 2020

Также немного грустным получился вылет костариканцев в 2002-м году. С невероятной Бразилией можно было не соревноваться, однако туркам представители центральной Америки смогли навязать серьезную конкуренцию. В очной игре стороны сыграли 1:1, из-за чего Турция смогла пройти дальше лишь благодаря лучшей разнице голов (бразильцы в последнем туре уничтожили Коста-Рику 5:2). Интересно, что после этого "лунные звезды" писали свою историю в плей-офф, взяв бронзу Чемпионата мира.

Путь в отборе

Коллектив Луиса Фернандо Суареса выдал очень яркий и очень нестабильный отбор. Началось все плохо и казалось, что ни о каком первенстве мира разговоров быть не может. Коста-Рика выиграла лишь один из семи стартовых матчей, параллельно с этим проиграв трижды и ровно столько же раз сыграв вничью.

Нужно было либо плакать и сдаваться, либо бороться. "Лос тикос" выбрали второй путь и выдали сумасшедшую серию из шести побед и одной ничьи. Команда почти идеально играла в обороне (лишь два пропущенных гола), благодаря чему смогла вырвать четвертое место и путь в плей-офф. Интересно, что они не уступили по балам США, правда разница голов во время провального старта дала о себе знать.

Далее команду Суареса ожидал финальный бой против лучшей команды Конфедерации футбола Океании - Новой Зеландии. И там костариканцы провели эталонный по своим меркам матч. Ранний гол уже на третьей минуты игры, а после - сушка и ожидания финального свистка. Как итог - минимальный триумф и выход на третий кряду Чемпионат мира.

Главная звезда

Коста-Рика - достаточно возрастная команда (средний возраст заявки - 27.2), а потому многие герои Мундиаля 2014-го еще остались в строю. Здесь и забивной Брайан Руис, и рекордсмен по количеству игр за сборную Сельсо Борхес, и, конечно же, Кейлор Навас. Сейчас голкипер проигрывает конкуренцию Доннарумме в "ПСЖ", но он остается качественным исполнителем в свои 35 лет. У Коста-Рики нет другого столь опытного игрока (три Лиги Чемпионов - не пустой звук), а потому вопросов кто будет первым номером и лидером команды лично у нас нет.

The goalkeeper that led Real Madrid to three Champions League titles in a row.



The goalkeeper that led Costa Rica for the first time to three World Cup editions in a row.



The one and only, Keylor Navas. pic.twitter.com/kqAh8t7Tw8 — The Football Arena (@thefootyarena) November 14, 2022

Однако у команды есть и молодые звезды. Советуем приглянуться к 18-летнему вингеру Джевисону Беннетте. Будучи не самым опытным в команде, Беннетте уже отыграл семь игр и успел забить два гола. К слову, против Новой Зеландии Джевисон отдал ассист на победный гол и сумел принести немало проблем обороне соперника, благодаря своей скорости и напору. Одним словом - весьма интересный персонаж, ныне защищающий цвета "Сандерленда".

Тренер, тактика, стиль

Если Коста-Рику впереди ждет их шестой Мундиаль в истории, то наставник команды Луис Фернандо Суарес повезет уже свою третью команду на главный футбольный турнир. В 2006-м году под его руководством Эквадор сумел дойти до 1/8 финала, а в 2014-м Гондурас с Суаресом вышел в групповой этап. И вот теперь он довел до Чемпионата мира "Лос тикос".

Основа стиля Суареса - бетонная оборона. Мы уже писали выше, что в отборе костариканцы выдали семиматчевую беспроигрышную серию, пропустив лишь два гола. Команда умеет создавать компактность сзади, при этом мало допуская во время стандартов. Если же оборона дает сбой, то на линии всегда готов помочь великий Кейлор Навас. Опытный страж ворот был признан лучшим кипером отбора КОНКАКАФ.

This side is full of surprises ????????



Can Costa Rica's golden generation find a way back into the knockout stages? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 8, 2022

Если оборона - сильная сторона "красно-синих", то в атаке все достаточно худо. Костариканцам непросто создавать моменты, о чем говорит статистика их забитых. В отборе они успели отличиться лишь 13 раз в 14-ти играх, и это меньше не только, чем у Мексики, Канады и США, но и чем у пятой Панамы, которую удалось опередить в таблице. Одним словом, перед нами типичный андердог, имеющий шикарную оборону и слабенькую атаку. На Чемпионатах мира с таким набором качеств можно работать.

Ожидания от выступления

В одну группу с Коста-Рикой попала неплохая Япония, а также титанические монстры, именуемые Испанией и Германией. Не знаем как на испанском будет "задница", но подозреваем, что именно это словечко выкрикнул наставник команды во время жребия. Одним словом, Коста-Рике будет сложно, но в 2014-м году их группа выглядела еще плачевнее. Так же два монстра (Англия и Италия), а также очень крепкий Уругвай, который выглядит сильнее текущей Японии. И как вы помните, тогда "Лос Тикос" смогли взять семь балов.

Но даже такие оптимисты как мы, не верят в повторения чуда. Почти нет сомнений, что представители центральной Америки смогут навязать конкурентный матч Японии, а также заставят Германию и Испанию чувствовать себя некомфортно, однако борьба за третье место выглядит их потолком. Хотя, если испанцы недооценят Коста-Рику в первом туре, а во втором удастся зацепиться за очки против Японии, то чем черт не шутит. Как бы там ни было, наша ставка - команда Суареса не выйдет в плей-офф, но наберет за три матча больше нуля балов. С кем-то вничейку сыграть точно удастся.

Расписание матчей Коста-Рики на групповом этапе