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Сборная Мексики обнародовала состав на ЧМ-2022
Мексиканцы сыграют с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией
Фото: miseleccion.mx
Тренерский штаб сборной Мексики определился с заявкой на чемпионат мира-2022. Главный тренер команды Херардо Мартино возьмет в Катар 26 футболистов.
Вратари: Гильермо Очоа ("Америка"), Альфредо Талавера ("Хуарес"), Родольфо Кота ("Леон").
Защитники: Хорхе Санчес Рамос, Эдсон Альварес (оба – "Аякс"), Кевин Альварес Кампос ("Пачука"), Нестор Араухо ("Америка"), Карлос Родригес Гомес ("Крус Асуль"), Хоан Васкес ("Кремонезе"), Эктор Морено, Сесар Монтес, Хесус Гальярдо (все – "Монтеррей"), Херардо Артеага ("Генк").
Полузащитники: Орбелин Пинеда (АЕК), Карлос Антуна ("Крус Асуль"), Роберто Альварадо, Алексис Вега (оба – "Гвадалахара"), Эктор Эррера ("Хьюстон"), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес ("Пачука"), Луис Ромо ("Монтеррей"), Андрес Гуардадо ("Бетис").
Нападающие: Генри Мартин ("Америка"), Ирвинг Лосано ("Наполи"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"), Рохелио Фунес Мори ("Монтеррей").
Мексика сыграет в одной группе с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.
Lista de ???????? convocados para jugar la ???? del ???? en Qatar ????????. ⚽️ ????????— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2022
¡Todos juntos a soñar con #MéxicoDeMiVida! ✨ ????
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