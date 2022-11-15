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Сборная Мексики обнародовала состав на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Мексиканцы сыграют с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией

Сборная Мексики обнародовала состав на ЧМ-2022

Фото: miseleccion.mx

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Тренерский штаб сборной Мексики определился с заявкой на чемпионат мира-2022. Главный тренер команды Херардо Мартино возьмет в Катар 26 футболистов.

Вратари: Гильермо Очоа ("Америка"), Альфредо Талавера ("Хуарес"), Родольфо Кота ("Леон").

Защитники: Хорхе Санчес Рамос, Эдсон Альварес (оба – "Аякс"), Кевин Альварес Кампос ("Пачука"), Нестор Араухо ("Америка"), Карлос Родригес Гомес ("Крус Асуль"), Хоан Васкес ("Кремонезе"), Эктор Морено, Сесар Монтес, Хесус Гальярдо (все – "Монтеррей"), Херардо Артеага ("Генк").

Полузащитники: Орбелин Пинеда (АЕК), Карлос Антуна ("Крус Асуль"), Роберто Альварадо, Алексис Вега (оба – "Гвадалахара"), Эктор Эррера ("Хьюстон"), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес ("Пачука"), Луис Ромо ("Монтеррей"), Андрес Гуардадо ("Бетис").

Нападающие: Генри Мартин ("Америка"), Ирвинг Лосано ("Наполи"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"), Рохелио Фунес Мори ("Монтеррей").

Мексика сыграет в одной группе с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.

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В статье: Мексика Чемпионат Мира-2022
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Источник:
miseleccion.mx

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