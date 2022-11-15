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Сборная Туниса назвала состав на ЧМ-2022

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Джалель Кадри рассчитывает на 26 игроков

Сборная Туниса назвала состав на ЧМ-2022

Фото: New Frame

Новина українською

Национальная сборная Туниса назвала финальный состав команды на чемпионат мира-2022 в Катаре. Главный тренер команды Джалель Кадри рассчитывает на 26 исполнителей.

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Вратари: Аймен Дамен ("Сфаксьен"), Муэз Ассен ("Клуб Африкен"), Бешир Бен-Саид ("Монастир"), Аймен Матлути ("Этуаль дю Сахель").

Защитники: Али Абди ("Кан"), Мохамед Дрегер ("Люцерн"), Али Маалуль ("Аль-Ахли Каир"), Уажди Кешрида ("Атромитос"), Надер Гандри ("Клуб Африкен"), Яссин Мерья (" Эсперанс"), Билл Ифа ("Абха"), Дилан Бронн ("Салернитана"), Монтасар Тальби ("Лорьян").

Полузащитники: Элье Схири ("Кельн"), Гилан Шалали ("Эсперанс"), Аисса Лаидуни ("Ференцварош"), Мохамед Бен-Ромдан ("Эсперанс"), Фержан Сасси ("Аль-Духайль"), Анибаль Межбри (" Бирмингем").

Нападающие: Юссеф Мсакни ("Аль-Араби"), Сейфедин Жазири ("Замалек"), Наим Слити ("Аль-Иттифак"), Исам Жебали ("Оденсе"), Яссин Хениси ("Аль-Кувейт"), Анислиман ("Брондбю"), Вахби Хазри ("Монпелье").

Напомним, Тунис будет выступать на ЧМ-2022 в группе D, где его соперниками станут Франция. Австралия и Дания.

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В статье: Тунис Чемпионат Мира-2022
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