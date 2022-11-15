Хорошо ли вы помните Чемпионат Мира 2002 года? Квиз

Мы продолжаем серию квизов, посвященных грядущему Чемпионату мира в Катаре. На очереди ЧМ-2002, впервые прошедшем в двух странах – Японии и Южной Корее. Тогда триумфаторами турнира стали бразильцы, они в финале одолели немцев 2:0.