Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните Чемпионат Мира 2002 года? Квиз
Есть 10 вопросов и три минуты
фото - Getty Images
Мы продолжаем серию квизов, посвященных грядущему Чемпионату мира в Катаре. На очереди ЧМ-2002, впервые прошедшем в двух странах – Японии и Южной Корее. Тогда триумфаторами турнира стали бразильцы, они в финале одолели немцев 2:0.
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