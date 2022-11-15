Глава ФИФА предлагает прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и Россией.

"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.

Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", – заявил Инфантино.