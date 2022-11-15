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Глава ФИФА предлагает прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022
Джанни Инфантино как всегда "гениален"
CDN
Президент ФИФА Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и Россией.
"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.
Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", – заявил Инфантино.
Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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