 Глава ФИФА предлагает прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Глава ФИФА предлагает прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Джанни Инфантино как всегда "гениален"

Глава ФИФА предлагает прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022

CDN

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и Россией.

"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.

Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", – заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА война с россией
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Источник:
Reuters

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Комментарии (2)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
15.11.2022 в 13:09
Ой, ну дякую, за пропозицію зробити невеличку перерву у вбивствах наших дітей і руйнуваннях наших будинків та електростанцій. Якраз вистачить часу росії на відпочинок щоб потім з новою силою приступити
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ukrop68 (Львів)
15.11.2022 в 12:35
Казковий ідіот!
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