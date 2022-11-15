Стал известен список комментаторов от Суспільного на Мундиаль

"Суспільне" опубликовал список комментаторов, которые будут работать на матчах ЧМ-2022.

На местных телеканалах "Суспільного" будут работать:

Андрей Столярчук, Виталий Волочай, Галина Виниченко, Владислав Шалота, Вадим Шевякин, Егор Джулай, Виталий Похвала.

Комментаторы "Радіо Промінь":

Вадим Корженко, Александр Монзолевский, Вадим Власенко, Костянтин Дульцев, Галина Виниченко, Александр Обремский.

В течении Мундиаля состоится 64 матча. "Суспільне" покажет 46 игр в прямом эфире и 18 – в отложенном показе. Также более 30 трансляций будут доступны на "Радіо Промінь".

Ранее был назван список комментаторов для медиасервиса Megogo. Напомним, что ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.