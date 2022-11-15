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Холанд о фаворитах ЧМ: Я думаю это Бразилия, Аргентина, Франция. Возможно, Англия

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Норвежец рассуждает о мундиале

Холанд о фаворитах ЧМ: Я думаю это Бразилия, Аргентина, Франция. Возможно, Англия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира в Катаре. Норвежец отметил четыре команды.

"Фавориты... Я думаю, что фаворитами должны быть Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия.

Я не могу выбрать всего одну сборную, потому что есть много хороших команд, так что да, назову эти четыре", – сказал нападающий "Манчестер Сити".

Холанд также поделился мыслями по поводу невыхода Норвегии на этот мундиаль.

"Надеюсь, я буду играть за Норвегию на чемпионате мира, бороться за нашу мечту. Самое большое, что мы можем сделать, — это попасть на чемпионат мира или Евро.

Конечно, это моя цель с национальной сборной. Мы знаем, что это сложно, но, надеюсь, в будущем мы сможем туда попасть", – приводит его слова Daily Mail.

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В статье: Норвегия Катар Чемпионат мира 2022 Эрлинг Холанд
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Источник:
dailymail.co.uk

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