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Холанд о фаворитах ЧМ: Я думаю это Бразилия, Аргентина, Франция. Возможно, Англия
Норвежец рассуждает о мундиале
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира в Катаре. Норвежец отметил четыре команды.
"Фавориты... Я думаю, что фаворитами должны быть Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия.
Я не могу выбрать всего одну сборную, потому что есть много хороших команд, так что да, назову эти четыре", – сказал нападающий "Манчестер Сити".
Холанд также поделился мыслями по поводу невыхода Норвегии на этот мундиаль.
"Надеюсь, я буду играть за Норвегию на чемпионате мира, бороться за нашу мечту. Самое большое, что мы можем сделать, — это попасть на чемпионат мира или Евро.
Конечно, это моя цель с национальной сборной. Мы знаем, что это сложно, но, надеюсь, в будущем мы сможем туда попасть", – приводит его слова Daily Mail.
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