Холанд о фаворитах ЧМ: Я думаю это Бразилия, Аргентина, Франция. Возможно, Англия

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира в Катаре. Норвежец отметил четыре команды.

Я не могу выбрать всего одну сборную, потому что есть много хороших команд, так что да, назову эти четыре", – сказал нападающий "Манчестер Сити".

"Фавориты... Я думаю, что фаворитами должны быть Бразилия, Аргентина, Франция и, возможно, Англия.

Холанд также поделился мыслями по поводу невыхода Норвегии на этот мундиаль.

"Надеюсь, я буду играть за Норвегию на чемпионате мира, бороться за нашу мечту. Самое большое, что мы можем сделать, — это попасть на чемпионат мира или Евро.

Конечно, это моя цель с национальной сборной. Мы знаем, что это сложно, но, надеюсь, в будущем мы сможем туда попасть", – приводит его слова Daily Mail.