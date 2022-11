Роналду схватил за шею Канселу на тренировке. Проблемы капитана в сборной Португалии

Сборная Португалии опубликовала несколько видео со сборов национальной команды. На одном из видео Бруну Фернандеш довольно холодно поздоровался с Криштиану Роналду.

Позже Жоау Мариу в интервью рассказал, что Роналду пошутил по поводу опоздания Бруну, спросив не приплыл ли он на лодке. Этот момент попал на видео.

На другом ролике видно, как Криштиану хватает за шею защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу. Тот уклоняется, по нему видно, что он не хочет разбираться и сконцентрирован на тренировке. На видео попал также Бруну, который стоит спиной к Роналду и не говорит ему ни слова.

Спустя какое-то время Роналду начинает снова говорить что-то Канселу, тот не отвечает.

Cristiano Ronaldo and Bruno Fernandes wouldn’t even look at each other during training for Portugal today. ???????????? pic.twitter.com/KlcZcSxSao