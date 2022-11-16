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Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы
У Франции это уже не первая важная потеря
Фото: Getty Images
Официальная страница сборной Франции в твиттере сообщает о том, что фланговый полузащитник "РБ Лейпциг" и национальной сборной команды не сыграет на чемпионате мира 2022.
Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery ???? @c_nk97— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 15, 2022
#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476
"Получив травму на тренировке, Кристофер Нкунку выбывает из Кубка мира. Вся команда разделяет печаль Кристофера и желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Добавим, что у Франции еще раньше были важны кадровые потери. Из-за травм в заявку команды на ЧМ-2022 не вошли Поль Погба и Нголо Канте.
Первый свой матч в Катаре Франция проведет 22-го ноября против Австралии.
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