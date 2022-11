Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Официальная страница сборной Франции в твиттере сообщает о том, что фланговый полузащитник "РБ Лейпциг" и национальной сборной команды не сыграет на чемпионате мира 2022.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery ???? @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476