 Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

У Франции это уже не первая важная потеря

Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Официальная страница сборной Франции в твиттере сообщает о том, что фланговый полузащитник "РБ Лейпциг" и национальной сборной команды не сыграет на чемпионате мира 2022.

"Получив травму на тренировке, Кристофер Нкунку выбывает из Кубка мира. Вся команда разделяет печаль Кристофера и желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Добавим, что у Франции еще раньше были важны кадровые потери. Из-за травм в заявку команды на ЧМ-2022 не вошли Поль Погба и Нголо Канте.

Первый свой матч в Катаре Франция проведет 22-го ноября против Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристофер Нкунку Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
slabrilarp (dfgdfhd)
16.11.2022 в 00:54
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe ------ uclck.me/termoua
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде