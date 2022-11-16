Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Официальная страница сборной Франции в твиттере сообщает о том, что фланговый полузащитник "РБ Лейпциг" и национальной сборной команды не сыграет на чемпионате мира 2022.

Injured in training, Christopher Nkunku drops out of the World Cup. The whole group shares Christopher's sadness and wishes him a speedy recovery ???? @c_nk97

#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cnpEtH4476 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 15, 2022

"Получив травму на тренировке, Кристофер Нкунку выбывает из Кубка мира. Вся команда разделяет печаль Кристофера и желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Добавим, что у Франции еще раньше были важны кадровые потери. Из-за травм в заявку команды на ЧМ-2022 не вошли Поль Погба и Нголо Канте.

Первый свой матч в Катаре Франция проведет 22-го ноября против Австралии.