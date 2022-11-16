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Хорошо ли вы помните чемпионат мира 2006 года? Квиз от UA-Футбол

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Продолжаем серию викторин о прошедших ЧМ

Хорошо ли вы помните чемпионат мира 2006 года? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вспоминаем самый знаковый для украинских болельщиков чемпионат мира, который в 2006 году проходил в Германии. На том турнире в первый и пока единственный раз в истории мундиалей сыграла сборная Украины.

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Наши соотечественники хорошо проявили себе на том мировом первенстве, дойдя до четвертьфинала, а Александр Шовковский установил историческое достижение. Он стал первым вратарем, не пропустившим ни одного мяча в серии послематчевых пенальти на ЧМ.

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