Чемпионат мира FIFA
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Хорошо ли вы помните чемпионат мира 2006 года? Квиз от UA-Футбол
Продолжаем серию викторин о прошедших ЧМ
Сегодня мы вспоминаем самый знаковый для украинских болельщиков чемпионат мира, который в 2006 году проходил в Германии. На том турнире в первый и пока единственный раз в истории мундиалей сыграла сборная Украины.
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Наши соотечественники хорошо проявили себе на том мировом первенстве, дойдя до четвертьфинала, а Александр Шовковский установил историческое достижение. Он стал первым вратарем, не пропустившим ни одного мяча в серии послематчевых пенальти на ЧМ.
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