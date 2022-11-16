Участники ЧМ-2022 - Япония. Команда без бомбардиров и с непопулярным тренером

Сборная Японии в седьмой раз подряд будет проводить участие на Мундиале. “Синие самураи” еще ни разу проходили дальше 1/8, и крайне сложно будет это сделать и на ЧМ-2022, где в соперниках у Японии в группе будут Германия и Испания.

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Исторический максимум

ЧМ-1998 был для сборной Японии первым в ее истории. С тех пор страна восходящего солнца не пропустила ни одного Мундиаля. ЧМ-2022 будет для Японии седьмым подряд.

В выступлениях “синих самураев” прослеживается определенная последовательность. ЧМ-1998 – ни одной победы и вылет в групповом раунде. На домашнем ЧМ-2002 Япония выиграла два матча в своем квартете, но вылетела в 1/8 от Турции. Немецкий Мундиаль-2006 – ни одной победы и вылет после трех матчей, южноафриканский-2010 – две победы в группе и второе место, но вылет в 1/8 от Парагвая в серии пенальти. Что было на бразильском Чемпионате мира-2014? Правильно, ни одной победы и ранний вылет. А четыре года спустя Япония снова вышла из своей группы, заняв второе место, но конечно же уступила в 1/8, проиграв в этот раз Бельгии.

Драматический момент

На ЧМ-2018 Япония была вознаграждена за прагматизм, но наказана за авантюризм. Когда “синие самураи” проигрывали свой матч матч Польше 0:1 в третьем туре, они понимали, что Сенегал уступает им в таком показатели как… желтые карточки. Последние 15 минут матч с Польшей превратился в фарс, поскольку обе команды были довольны результатом и Япония действительно вышла в плей-офф благодаря правилу фэйр-плей.

Но в матче 1/8 против Бельгии Япония сыграла зрелищно и увлекательно, “синие самураи” выигрывали по ходу матча 2:0, потом пропустили два гола, а на 90+4 большими силами пошли на угловой у чужих ворот, поймали после него контратаку и в итоге проиграли.

Путь в отборе

Отбор в Азиатской Конфедерации состоит из несколько раундов. Япония начинала во втором раунде и его страна восходящего солнца предсказуемо закончила со стопроцентным показателем, выиграв все матчи у Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и Мьянмы.

Третий раунд Япония начала менее удачно, проиграв в двух из трех стартовых турах (Оману и Саудовской Аравии), но затем “синие самураи” выиграли семь матчей подряд, гарантировав себе второе место и участие в ЧМ. Ничья с Вьетнамом в последнем туре ни на что не повлияло.

Главная звезда

За время работы Хадзимэ Мориясу во главе национальной команды (с лета 2018 года) больше всего матчей за сборную провел Такуми Минамино (41), он же является лидером по количество голов (17) и ассистов (10). Но 27-летний вингер пока получает мало игрового времени в “Монако” после своего перехода из “Ливерпуля”, соответственно упало и его влияние на игру национальной команды. Показательно, что в товарищеском матче со сборной США в сентябре (2:0), где играла основа Японии, Минамино остался в запасе, но четыре дня спустя он сыграл за условно “сборную Б” в игре против Эквадора (0:0).

Не был определяющим игроком Минамино и в отборе на ЧМ-2022. Неожиданно на первый план выше 29-летний вингер Дзюня Ито, который тоже летом открыл себя чемпионат Франции, перейдя из "Генка" в "Реймс". В третьем раунде Ито забил четыре гола сборной, два его мяча были победными. Также он отметился двумя ассистами.

У Японии есть определенные проблемы с игрой в последней трети (об этом позже) и Дзюня Ито выгодно отличается от своих коллег по сборной. У 29-летнего футболиста очень хорошая подача, а когда явного адресата в штрафной нет, сам Ито решительно идет на дриблинг.

В составе сборной Японии есть такие заметные футболисты, как например Такэхиро Томиясу из "Арсенала", продолжает выступает за "синих самураев" 36-летний Юто Нагатомо, в топ-5 чемпионатах играют Ватару Эндо ("Штутгарт", ) Рицу Доан ("Фрайбург"), Такэфуса Кубо ("Реал Сосьедад"), Даичи Камада ("Айнтрахт") и Каору Митома ("Брайтон"). Но на первый план вышел Дзюня Ито. Бывает и так.

Стиль Японии – сдержанность и отсутствие нападающих

Не будет преувеличением сказать, что в Японии не любят тренера национальной команды Хадзимэ Мориясу, хотя команда под его руководством добывает хороший результат. Помимо прямого выхода на ЧМ, нужно вспомнить и финал Кубка Азии-2019 и полуфинал футбольного турнира последней летней Олимпиады.

Но формальный повод не любить 54-летнего Мориясу у болельщиков есть. Среди главных претензий – это защитная, консервативная тактика, нежелание экспериментировать, игнорирование ярких футболистов из местной J-лиги нового и прошлых поколений.

Даже когда у Мориясу нет другого выбора, как вызывать футболистов J-лиги, он предпочитает старые, проверенные варианты, например на позиции фулбеков, где до сих пор удерживают место в основе 36-летний Нагатомо (бывший игрок "Интера") и 32-летний Сакаи (бывший игрок "Марселя"), хотя есть более интересные варианты, вроде атакующего фулбека Мики Йамане, который в прошлом сезоне отметился 12 ассистами. Известно, что защитник "Арсенала" Такэхиро Томиясу может сыграть и на правом фланге, и на левом, что он не раз показывал в этом сезоне в "Арсенале". Но в Японии Томиясу отведена роль центрального защитника. И здесь Мориясу не готов рисковать.

Еще одна заметная проблема сборной Японии – это нападающие. Всего два из 12 голов сборной Японии во третьем раунде отбора забили форварды. И здесь Мориясу принял странное решения, оставив вне заявки участника двух последних Чемпионатов мира Юя Осаку.

Минамино, Кубо, Доан, Камада, Митома – все эти футболисты обладают талантом и хорошими техническими данными, они способные сыграть на разных позициях, но они не бомбардиры. У нынешней Японии нет футболистов вроде Кагавы или Хонды, которые могли бы вытащить матчи на чистом индивидуальном мастерстве и харизме.

Так как Мориясу не выстроил в сборной какую-то определенную систему игры, для сборной он выбрал тактику 4-2-3-1, которая позволяет многим футболистам в полной мере проявить свои индивидуальные качества и создает варианты для ротации. Например, трио Ито (справа) - Камада (центр) - Кубо (слева) легко можно заменить на трио Митома - Минамино - Доан без больших потерь в качестве. Роль центрфорварда в такой схеме выпадает на Дайдзена Маэду, представляющего “Селтик”.

Ориентировочный состав сборной Японии: Гонда – Сакаи, Томиясу, Итакура, Нагатомо – Эндо, Морита – Ито, Камада, Кубо – Маэда

Ожидания от турнира

Календарь удачно составлен для сборной Японии. Возможное поражение в матче с Германией не станет трагедией для “синих самураев”, так как впереди будет играть с Коста-Рикой. Но если не удастся победить и во втором туре, на выход в плей-офф рассчитывать будет трудно. Если Япония не откажется от своего исторического цикла, то на ЧМ-2022 она должна оказаться без побед и вылететь на групповой стадии.

Расписание матчей сборной Японии на групповом турнире