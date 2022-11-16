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Форвард Айнтрахта поедет со сборной Франции вместо травмированного Нкунку

Чемпионат мира FIFA
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Вторая вынужденная замена французов

Форвард Айнтрахта поедет со сборной Франции вместо травмированного Нкунку

Фото: fff.fr

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пригласил в команду форварда "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани вместо полузащитника "РБ Лейпцига" Кристофера Нкунку. Последний получил травму и не поедет на чемпионат мира-2022 в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Коло Муани перешел в "Айнтрахт" из "Нанта" этим летом. В текущем сезоне он провел 23 матча за "орлов" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 11 результативных передач. Француз впервые сыграл за национальную команду в сентябре.

Стоит отметить, что это уже вторая вынужденная ротация французской команды. Ранее травмированного Преснеля Кимпембе заменил Аксель Дисаси.

На групповом этапе Мундиаля Франция сыграет с Австралией, Тунисом и Данией.

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В статье: Франция Чемпионат Мира-2022 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
fff.fr

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