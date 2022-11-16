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Форвард Айнтрахта поедет со сборной Франции вместо травмированного Нкунку
Вторая вынужденная замена французов
Фото: fff.fr
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пригласил в команду форварда "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани вместо полузащитника "РБ Лейпцига" Кристофера Нкунку. Последний получил травму и не поедет на чемпионат мира-2022 в Катар.
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Коло Муани перешел в "Айнтрахт" из "Нанта" этим летом. В текущем сезоне он провел 23 матча за "орлов" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 11 результативных передач. Француз впервые сыграл за национальную команду в сентябре.
Стоит отметить, что это уже вторая вынужденная ротация французской команды. Ранее травмированного Преснеля Кимпембе заменил Аксель Дисаси.
На групповом этапе Мундиаля Франция сыграет с Австралией, Тунисом и Данией.
Didier Deschamps has called up Randal Kolo Muani to replace Christopher Nkunku! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/bFsbLfI7wI— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 16, 2022
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