Форвард Айнтрахта поедет со сборной Франции вместо травмированного Нкунку

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пригласил в команду форварда "Айнтрахта" Рандаля Коло Муани вместо полузащитника "РБ Лейпцига" Кристофера Нкунку. Последний получил травму и не поедет на чемпионат мира-2022 в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Коло Муани перешел в "Айнтрахт" из "Нанта" этим летом. В текущем сезоне он провел 23 матча за "орлов" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 11 результативных передач. Француз впервые сыграл за национальную команду в сентябре.

Стоит отметить, что это уже вторая вынужденная ротация французской команды. Ранее травмированного Преснеля Кимпембе заменил Аксель Дисаси.

На групповом этапе Мундиаля Франция сыграет с Австралией, Тунисом и Данией.

Didier Deschamps has called up Randal Kolo Muani to replace Christopher Nkunku! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/bFsbLfI7wI