 СМИ: Сборная Ганы забыла взять игровую форму на ЧМ-2022 в Катар ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. СМИ: Сборная Ганы забыла взять игровую форму на ЧМ-2022 в Катар
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Сборная Ганы забыла взять игровую форму на ЧМ-2022 в Катар

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Экипировка будет доставлена игрокам по почте

СМИ: Сборная Ганы забыла взять игровую форму на ЧМ-2022 в Катар

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже в это воскресенье, 20 ноября стартует чемпионат мира-2022 в Катаре. Многие команды уже находятся в месте турнира и ждут его начала. Сборная Ганы - не исключение, команда уже совершила перелет.

Правда, если верить журналисту Фрэнук Дарква, администраторы сборной Ганы забыли игровую форму национальной команды дома. Известно, что экипировка теперь будет отправлена игрокам по почте. Однако Ганская федерация футбола опасается, что комплект не будет доставлен в Катар к первому матчу сборной, поэтому футболисты могут сыграть в первом поединке на турнире не в своей форме.

Первый матч на Мундиале сборная Ганы проведет 24 ноября с командой Португалии.

Читайте такжеАйю, Парти и Вильямс – заявка Ганы на чемпионат мира в Катаре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гана Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Frank Darkwah

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде