СМИ: Сборная Ганы забыла взять игровую форму на ЧМ-2022 в Катар

Уже в это воскресенье, 20 ноября стартует чемпионат мира-2022 в Катаре. Многие команды уже находятся в месте турнира и ждут его начала. Сборная Ганы - не исключение, команда уже совершила перелет.

Правда, если верить журналисту Фрэнук Дарква, администраторы сборной Ганы забыли игровую форму национальной команды дома. Известно, что экипировка теперь будет отправлена игрокам по почте. Однако Ганская федерация футбола опасается, что комплект не будет доставлен в Катар к первому матчу сборной, поэтому футболисты могут сыграть в первом поединке на турнире не в своей форме.

Первый матч на Мундиале сборная Ганы проведет 24 ноября с командой Португалии.