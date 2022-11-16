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СМИ: Сборная Ганы забыла взять игровую форму на ЧМ-2022 в Катар
Экипировка будет доставлена игрокам по почте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в это воскресенье, 20 ноября стартует чемпионат мира-2022 в Катаре. Многие команды уже находятся в месте турнира и ждут его начала. Сборная Ганы - не исключение, команда уже совершила перелет.
Правда, если верить журналисту Фрэнук Дарква, администраторы сборной Ганы забыли игровую форму национальной команды дома. Известно, что экипировка теперь будет отправлена игрокам по почте. Однако Ганская федерация футбола опасается, что комплект не будет доставлен в Катар к первому матчу сборной, поэтому футболисты могут сыграть в первом поединке на турнире не в своей форме.
Первый матч на Мундиале сборная Ганы проведет 24 ноября с командой Португалии.
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