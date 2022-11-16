Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известен список эксклюзивных прямых трансляций от MEGOGO на первые два тура ЧМ-2022
Сервис эксклюзивно покажет топовые матчи Мундиаля
MEGOGO
До первых матчей Чемпионата мира FIFA 2022 остались считанные дни. MEGOGO раскрыл детали по самым ожидаемым играм в первых двух турах, которые будут транслироваться на медиасервисе эксклюзивно в прямом эфире.
21 ноября в 18:00, Сенегал – Нидерланды. Комментаторы: Сергей Лукьяненко и Александр Новак;
24 ноября в 21:00 Бразилия – Сербия. Комментаторы: Виталий Кравченко и Роберто Моралес;
26 ноября в 18:00 Франция – Дания. Комментаторы: Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко;
27 ноября в 21:00 Испания – Германия. Комментаторы: Вадим Скичко и Сергей Пейчев.
О других эксклюзивных прямых трансляциях турнира MEGOGO сообщит позже. Сервис как лицензионный транслятор Чемпионата мира по футболу покажет все матчи турнира в прямом эфире на собственных интерактивных каналах "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", доступных по подписке "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, футбольные поединки будут транслировать местные телеканалы "Суспільного Мовлення" и "Радіо Промінь".
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