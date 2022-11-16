 Известен список эксклюзивных прямых трансляций от MEGOGO на первые два тура ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Известен список эксклюзивных прямых трансляций от MEGOGO на первые два тура ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Сервис эксклюзивно покажет топовые матчи Мундиаля

Известен список эксклюзивных прямых трансляций от MEGOGO на первые два тура ЧМ-2022

MEGOGO

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До первых матчей Чемпионата мира FIFA 2022 остались считанные дни. MEGOGO раскрыл детали по самым ожидаемым играм в первых двух турах, которые будут транслироваться на медиасервисе эксклюзивно в прямом эфире.

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21 ноября в 18:00, Сенегал – Нидерланды. Комментаторы: Сергей Лукьяненко и Александр Новак;

24 ноября в 21:00 Бразилия – Сербия. Комментаторы: Виталий Кравченко и Роберто Моралес;

26 ноября в 18:00 Франция – Дания. Комментаторы: Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко;

27 ноября в 21:00 Испания – Германия. Комментаторы: Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

О других эксклюзивных прямых трансляциях турнира MEGOGO сообщит позже. Сервис как лицензионный транслятор Чемпионата мира по футболу покажет все матчи турнира в прямом эфире на собственных интерактивных каналах "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", доступных по подписке "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, футбольные поединки будут транслировать местные телеканалы "Суспільного Мовлення" и "Радіо Промінь".

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В статье: ЧМ-2022 Чемпионат мира 2022 Megogo
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