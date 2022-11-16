Участник ЧМ-2022 - Хорватия. Будет ли повтор успеха 2018-го года?

Сборная Хорватии попала в проходную группу в отборе к ЧМ-2022 и смогла достичь неплохих результатов. Теперь же "красно-белые" вновь имеют не самых сложных соперников, но получится ли повторить такой же успех и здесь? Впереди матчи против Канады, Марокко и Бельгии. Откровенно говоря, в первых двух поединках можно без вопросов побеждать.

Исторический максимум

Самым серьезным и известным успехом Хорватии был триумф на Чемпионате мира в 2018 году, когда команда Далича смогла завоевать серебро. В этом соревновании хорваты, безусловно, не были фавориами и даже не рассматривались, как претенденты на второе место. Однако, Те изменения, которые произошли в тренерском штабе перед началом турнира, сделали свое. Вместо возрастного Анте Чачича на пост наставник пришел Златко Далич, который за очень короткое время полностью трансформировал сборную.

Сначала хорваты выиграли группу D, в которой оставили позади Аргентину, Нигерию и Исландию. Затем в 1/8 финала удалось переиграть Данию по пенальти (1:1 в осн. время). Четвертьфинал принес хорватам победу над Россией, при этом также в серии пенальти. В 1/2 финала команда Далича в добавленное время справилась с Англией (2:1), и только в финале не смогла ничего противопоставить французам (4:2).

Драматический момент

Интересным в истории сборной есть то, насколько бысто команда встала на ноги после создания. Напомним, Хорватия стала независимой только после распада Югославии в начале 90-х. Уже на ЧМ-1998 года в Франции сборная показала, что не собирается пасти задних.

Состав команды тогда был звездным: Игор Штимац, Дарио Шимич, Игор Тудор, Звонимир Бобан, Марио Станич, Давор Шукер. На групповой стадии "клетчатые" проиграли только Аргентине (0:1), победив Ямайку (3:1) Японию (1:0). В 1/8 финала хорваты отправили домой сильных тогда румын (1:0), а затем снова в четвертьфинале попали на немцев. Тогда мало кто ставил на балканцев, но они сотворили сенсацию, уничтожив Германию (3:0). В полуфинале Хорватия вела в поединке с французами, но всё же уступила - 1:2.

Путь в отборе

В отборе команда заработала 23 очка, тем самым на один балл опередив страну-террориста Россию, с которой пришлось играть в одной группе. Также подопечные Далича оставили позади Словению и Словакию, которые набрали по 14 очков. Кроме этого, удалось победить Кипр и Мальту - они и так не представляли особой опасности для хорватов.

Главной интригой было то, удасться ли опередить по очкам Россию, но с этим "бело-красные" справились на отлично. Впрочем, даже в случае победы в группе россияне не поехали бы на ЧМ - сборная была дисквалифицирована из-за начатой войны против Украины.

Главная звезда

Несомненно, самым известным в составе сборной Хорватии является полузащитник "Реала" Лука Модрич.Сейчас на его счету наибольшее количество игр за сборную (143 поединка!). Несмотря на нестандартную для этой награды позицию, именно он выиграл Золотой мяч в 2018 году после успешного сезона, как в сборной, так и на клубном уровне.

Если говорить о других достаточно известных игроках команды, то можно отметить Ивана Перишича, Марцело Брозовича, Матео Ковачича, Домагоя Виду и Марио Пашалича.

Тренер

Хорватскую сборную с 2017-го года несменно тренирует Златко Далич. Именно он смог достичь прекрасных результатов с командой на ЧМ-2018, а затем продолжил тренировать "бело-красных".

Стиль Далича отличается соблюдением всех тенденций и особенностей современного футбола. Команда постоянно играет в короткий пас и ищет свободные зоны, в которые забегают скоростные игроки. Защита имеет баланс гибкости и опыта, ведь здесь играют ветераны: Вида, Ловрен и Брозович.

Ожидания от выступления

Сборная Хорватии уже много раз показывала болельщикам, что может достигать серьезных результатов на чемпионатах мира. Команда Далича, однозначно, является претендентом на выход из группы, но вот на победу в турнире – сомнительно, учитывая уровень других сборных. 2018-й год вряд ли повторится.

Если посмотреть на тенденции, то когда хорваты выходят в плей-офф, они завоевывают медали. Им дважды удавалось пробиться до раундов на выбывания - один раз они выиграли бронзу, а второй - серебро. Будет ли продолжение такого успеха - мы узнаем уже очень скоро.