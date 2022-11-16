Участники Чемпионата Мира-2022. Канада. Герои Айстеки в катарских песках

От лидеров зоны КОНКАКАФ Мексики и США всегда ожидают бороться за выход из группы на Чемпионатах Мира. Гораздо менее статусная Коста-Рика в 2014-ом вышла, отправив домой Англию и Италию, и вылетела лишь в четвертьфинале в серии пенальти. Так что от победителя нынешнего Отбора на ЧМ в Северной Америке Канады также теоретически можно кое-что ожидать. Сумеют ли герои льда Айстеки проявить себя и в песках Катара?

Исторический максимум

Канада - Олимпийский чемпион-1904 в мужском футболе. Правда, тогда в соперниках были лишь две команды, представлявшие США, и ФИФА этот титул даже не признает. Победа в Чемпионатах Северной Америки-1985 и -2001 - уже серьёзнее. В 1986-ом году "Кленовые листья" единственный раз в своей истории пробились на Чемпионат Мира. Там, правда, проиграли Франции со счетом 0:1 из-за позднего гола Жана-Пьера Папена, а также Венгрии и СССР - по 0:2.

Драматический момент

Могли канадцы попасть и на Чемпионат Мира-1994. Но из-за пропущенных мячей в концовках матчей от Гондураса и Мексики были вынуждены играть Интерконтинентальный плей-офф. Где, играя 75 минут дома в численном большинстве, умудрились вначале забить в собственные ворота и лишь затем - дважды в чужие. В гостях же уступили Австралии с тем же счётом 1:2, а в серии пенальти были разгромлены - 1:4.

Путь в Отборе

Канадцы завершили финальную группу Отбора наравне по очкам с Мексикой, но на самом деле их доминирование на протяжении турнира не подвергалось сомнению и изумляло всех. Тем более, что в финальный раунд попали впервые с 1997-го года. Они победили Мексику в Отборе впервые за 46 лет, а США - за 34. А в гостях не проиграли обеим. Лишь после того, как обеспечили выход на Мундиаль, прекратили играть.

Статистические показатели последнего раунда - восемь побед, четыре ничьи и два поражения в 14-ти матчах, разница мячей - 23:7. Благодаря ему и поднятию в рейтинге ФИФА за один год с 73-го на 33-е место Канада получила приз самой прогрессирующей сборной 2021-го года.

Матч в Эдмонтоне против Мексики в ноябре 2021-го стал эпохальным. Он состоялся на заснеженном и замороженном поле "Стадиона Содружества" при температуре от "минус девять" до "минус 17". Стадион тут же был "переименован" в соцсетях на "Айстека". Игра слов "айс" (лед по-английски) и "Ацтека", название легендарного стадиона в Мехико. Это прозвище стало частью эпоса канадского футбола и продолжает применяться в СМИ и соцсетях.

Главная звезда

Уже к 20-ти годам он собрал коллекцию из всех возможных трофеев - Чемпионат, Кубок, Суперкубок страны, Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный Чемпионат Мира. Сейчас Альфонсо Дэвису 22, и он не прекращает забег. Во всех смыслах. Феноменальная скорость, дриблинг, умение найти партнёра по команде в штрафной превращают его в одного из лучших крайних защитников современности.

В сборной он, кстати, за последний Отбор уже успел отыграть на многих позициях. Левого защитника, левого вингера, центрального атакующего полузащитника и даже форварда. До сих пор неясно, на какой именно будет играть на Чемпионате Мира. Но угрозой для любого соперника он будет с любой позиции.

Правда, ныне он травмирован, пропустил один контрольный матч сборной, пропустит и второй и под вопросом на первый матч Чемпионата Мира. Впрочем, четыре из шести последних побед в Отборе Канада добывала без него, семь из 14-ти матчей в финальной стадии Отбора играла без него.

Тренер, тактика, стиль

47-летний англичанин Джон Хердман не зацикливается на одной тактической схеме, менял её несколько раз во время Отбора и сейчас неясно, какую применит. Больше шансов на 3-5-2 или 3-4-1-2. Возможна также 4-2-3-1. Зависит от позиции Дэвиса. Что точно не изменится - так это стиль. Канада любит прежде всего играть интенсивно, быстро, убегать. Высоко прессинговать, перехватывать и лететь к воротам. Мячом она владеет мало, ведь пытается играть вертикально.

Для такой тактики идеальны Дэвис, замечательный форвард из "Лилля" Джонатан Дэвид, стремительный латераль из "Брюгге" Тэджон Бьюкенен. Эти трое способны убежать от кого угодно и с мячом на "ты". Кайл Ларин из "Брюгге", лучший бомбардир Квалификации, послужит им столбом. В центре поля разыграет Стивен Эустакио, проведший отличную кампанию в Лиге Чемпионов с "Порту". А в центре обороны - ещё один воспитанник "Порту" Стивен Витория.

По сути, "канадские" "Брюгге" и "Порту" вышли из группы за счет "Атлетико" и "Байера".

Кроме скорости и баланса между мощными англосаксами, быстрыми гаитянами (Дэвид) и либерийцами (Дэвис), техничными латинскими игроками, Канада ещё отличается сплоченностью. Хердман пришёл в мужскую сборную из женской, которую привёл к двум медалям Олимпиад. Он рассказывал, что нашёл разорванное на группировки по национальному признаку сборище игроков, увидел драки уже на первых сборах. Ему говорили: "Это мужской футбол", но Джон отказался мириться с этим.

Ныне он сумел построить однородный коллектив, в котором все говорят о "братстве".

Звезда женской сборной Кристин Синклэйр заявляет: "После всего десяти минут в одной комнате с ним ты будешь готов пробиться сквозь стены для него". Крэйг Форрест, бывший игрок мужской, согласен: "Он абсолютный гений в управлении людьми и умении вдохновить их". А нынешний игрок Алистер Джонсон отмечает: "У него всегда все спланировано, задокументировано. И о нас, и о сопернике. Мы будем наиболее готовой командой на Чемпионате Мира с огромным отрывом".

Правда, у этого братства есть и обратная сторона. В июне игроки отказались выходить на товарищеский матч против Панамы, и он был отменен всего за два часа до начала. Причина - требования от Федерации пересмотреть её контракты со спонсорами и предоставить данные о них, а также выплатить игрокам 40 процентов от премиальных от ФИФА за выход на ЧМ. Переговоры между Федерацией и игроками идут до сих пор, и взорваться может в любой момент.

Ожидания

У Канады есть козыри. Целых две звезды, умный тренер, сплоченный коллектив. Она готовится к домашнему Чемпионату Мира-2026, и давления в 2022-ом нет, а есть желание предварительно заявить о себе. Но группа слишком сильна. В принципе, в стране не витают в облаках, а хотят хотя бы первый гол и очко на Мундиалях. Журналист СВС Крис Джонс говорит, что одна победа будет огромным достижением, а выход из группы - как победой на всем Чемпионате.

Расписание

23 ноября. 21:00. Бельгия - Канада

27 ноября. 18:00. Хорватия - Канада

1 декабря. 17:00. Канада - Марокко