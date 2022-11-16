13-й в истории мундиаль для сборной Бельгии не сулит больших перспектив. ЧМ-2018 был лучшим для "красных дьяволов", но с тех пор команду Роберто Мартинеса медленно настигает упадок. Последний турнир для золотого поколения и, вполне вероятно, последний и для главного тренера.

Наивысший результат

Мундиаль в Мордоре – высшая точка в истории национальной команды. Подопечные Роберто Мартинеса добыли на нём бронзу, хотя могли достичь и большего, но всё равно на родине их встречали как настоящих победителей. Начала Бельгия с разгрома Панамы (3:0) и Туниса (5:2) с дублями Ромелу Лукаку в каждой из встреч. В финальном туре благодаря голу Аднана Янузая была повержена Англия (1:0), что принесло первую строчку в таблице.

В 1/8 случился роскошный камбек в матче с Японией, где коллектив Мартинеса уступал 0:2 к 52-й минуте, но перевернул встречу за счёт голов Вертонгена, Феллайни и Шадли. В четвертьфинале получили бразильцы (2:1) и лишь циничный стиль Дидье Дешама сумел остановить бельгиецев за шаг до финала. На том турнире блистал Эден Азар, получив премию второго лучшего игрока турнира. Лукаку получил Бронзовую бутсу за свои 4 гола, а Тибо Куртуа выдал монструозный плей-офф и кроме приза лучшего голкипера получил приглашение в мадридский "Реал" после завершения мирового первенства.

Драматический момент

Большим разочарованием стал для сборной Бельгии бразильский мундиаль. В 2014-м году 23-летний Эден Азар уже разрывал АПЛ, Де Брюйне приехал на турнир после роскошного сезона в составе "Вольфсбурга", а Куртуа уже был надёжным первым номером. Разве что Лукаку ещё был зеленоват, хотя свои 16 голов в аренде за "Эвертон" положил. Зато Компани, Вертонген и Алдервейрелд были в самом рассвете, как и Аксель Витцель с Муссой Дембеле и Дрис Мертенс в атаке.

Но всё запорол тогдашний коуч Марк Вильмотс. Вертонгена и Алдервейрелда он разъединил, поставив по краям защиты. А уникальные качества Муссы Дембеле слепо не заметил, предпочтя ему физически крепкого Феллайни. В итоге той команде удалось минимально одолеть Алжир, Мордор и Южную Корею в группе. В 1/8 КДБ и Лукаку вырвали побед в экстра-тайме матча с американцами (2:1), но затем Бельгия бесславно проиграла Аргентине (1:0). После гола Игуаина в дебюте бельгийцы так и не сумели пробраться сквозь престарелую защиту латиноамериканцев, нанеся всего 1 удар в створ за 90 минут. А потенциал у той команды был огромный.

Путь в отборе

Бельгия без особых проблем квалифицировалась на Чемпионат мира, хотя былой безжалостности уже не демонстрировала. Команда Роберто Мартинеса выиграла 6 из 8 матчей, а ещё два сыграла вничью. Эстония и Беларусь были дважды повержены, а вот с Чехией и Уэльсом на выезде "красные дьяволы" был зафиксирован мир – дважды по 1:1. Такого результата хватило, чтобы с 5-очковым отрывом от валлийцев забронировать прямой билет в Катар.

Результативность по меркам Бельгии не впечатляла. Три раза коллектив Мартинеса забил всего один мяч, и только дважды забил больше трёх – беларусы получили 8 на выезде, а эстонцы 5 у себя дома. Смутила и оборона – Куртуа в довольно простой группе закончил лишь с тремя сухими поединками.

Главная звезда

Из четырёх суперзвёзд "красных дьяволов" здравствуют лишь двое. Эден Азар отдал всё своё здоровье "Челси", и в Мадриде напоминает лишь свою бледную тень, когда изредка выбирается из лазарета. Лукаку возвращение на "Стэмфорд Бридж" запороло карьеру – Биг Ром в Лондоне год повоевал с Томасом Тухелем, нараздавал инфантильные интервью, и первую половину нынешнего сезона он провёл в медицинских кабинетах "Интера". Зато на своём абсолютном пике карьеры находятся ещё два экс-пенсионера – Кевин Де Брюйне и Тибо Куртуа.

Де Брюйне уже энный год выступает на уровне претендента на Золотой мяч, и лишь неудачи "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и их сверхкомандный стиль игры не позволяет Кевину добиться заслуженного уровня признания. В сборной КДБ при необходимости может сыграть и в роли квотербека в глубине. Но лучший футбол демонстрирует в роли свободной десятки в схеме 3-4-3 – создаёт моменты для партнёров, забивает сам ударами с обоих ног и абсолютно летален в контратаках.

Куртуа же в "Реале" и вовсе стал лучшим на своей позиции в мире. В победе Мадрида в ЛЧ заслуг Тибо не меньше, чем Карима Бензема. К его экстраординарным способностям в игре на выходах прибавился ещё и элитный шот-стоппинг. В сравнении с этапом карьеры в "Челси" Куртуа также заметно прибавил в тайминге при выдвижении на форварда соперника.

Тренер, тактика, стиль

Роберто Мартинес уже не кажется тренером на две головы выше других на уровне футбола сборных, но приличную планку держит. Похожую эволюцию прошёл и его состав. Кадровый потенциал Бельгии уже не позволяет играть с позиции силы против топ-соперников, как это было с Бразилией и Францией на прошлом мундиале. В Катар Мартинес повезёт команду с двумя игроками экстра-класса с большим опытом побед, и всеми остальными.

В защите остались лишь состарившиеся Алдервейрелд и Вертонген, скорость которых уже не позволяет играет с высокой линией. Мало мобильный центр поля тоже не способствует высокому давлению. Тилеманс уже вырос в полноценную звезду, но провал "Лестера" в этом сезоне случился совсем не вовремя. Ближайший аналог тому, во что будет играть Бельгия с приличными соперниками – современный "Атлетико" Диего Симеоне. Недаром там играет два подопечных Мартинеса.

Роль Витцеля в "Атлетико" может помочь с кадровым недобором бельгийцев в центре обороны, и упростить билд-ап. Карраско всё ещё на сумасшедшем уровне играет 1 в 1, и его изоляции на левом фланге станут одним из немногочисленных атакующих орудий "красных дьяволов". Благо Эль Чоло научил Янника отрабатывать в защите как настоящий латераль. При игре вторым номером (а без прессинга иначе никак) главная надежда будет полагаться на динамо-машину Кевина Де Брюйне. КДБ не помешала бы поддержка ещё одного топа впереди, но тут многое будет зависеть от кондиций Лукаку – нетренированный Ром зачастую команде только вредит.

Ожидания от турнира

Из группы Бельгия выходить обязана – хорваты тоже прошли свой пик, талантливые канадцы ещё не готовы к большим сражениям, как и марокканцы. С такими соперниками Мартинес ещё сможет притаить недостатки своего коллектива. Но сетка в плей-офф больших надежд не дарит. Вполне вероятно, что путь "красных дьяволов" закончится уже в 1/8, где их вероятно будут поджидать Испания или Германия. Выход в 1/4 будет достижением для этой команды. Но дальше никаких шансов – латиноамериканцы больно сильны на данный момент.

Кевин Де Брюйне и Тибо Куртуа должны выдать монструозный турнир, чтобы Бельгия могла моментами напоминать себя 4-летней давности. Х-фактором может стать Лукаку, если Ром наберёт нужные кондиции и на месяц приглушит своё эго. Адские разрезающие передачи КДБ могут поспособствовать приличному перфомансу Лукаку.