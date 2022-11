Участники ЧМ-2022 - Бразилия. Неймар и компания в поисках величия

Вероятно, мировая история еще не знала случаев, когда сборная Бразилия не считалась бы фаворитом крупного турнира. Для многих "селесао" - синоним красивого футбола, голов, финтов и ярких побед. Другими словами, "жога бонита". Кто-то помнит прекрасную Бразилию, которая громила соперников в 2002-м, для кого-то еще свеж в памяти триумф сборной Ромарио в 1994-м, а кто-то застал даже более ранние версии "желто-зеленой" команды.

Ныне на календаре 2022-й и "пятикратные" снова едут на Мундиаль в статусе главного фаворита. Тите долгое время работает с командой и, судя по всему, сумел подготовить коллектив без слабых мест. Ну, или почти без оных. И теперь возникает один вопрос: "Смогут ли бразильцы справится с непростым статусом фаворита?", ведь на родине даже второе место будет сродни фиаско.

Исторический максимум

Многим известно, что за бразильцами закреплена кличка "пентакампеоны", что означает "пятикратные чемпионы". Как вы понимаете, оно придумано не на пустом месте. Бразилия - единственная сборная, пять раз побеждавшая на Чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Ближе всего по данному показателю к ним подобрались сборные Италии и Германии с четырьмя триумфами.

Five days to go - #QatarWorldCup2022



5 — Brazil have won the FIFA World Cup title on five occasions, more than any nation in the history of the tournament.



1958 ✅

1962 ✅

1970 ✅

1994 ✅

2002 ✅



GOATed Nation. ????

Первые свои титулы бразильцы брали в 60-х и 70-х. Данная эра справедливо считается золотой, ведь команде в которой тогда играли Пеле, Гарринча, Загалло покорилось уникальное достижение - за четыре турнира они выиграли три трофея, упустив золото лишь в 1966-м. Следующий крупный успех ждал бразильцев в 1994-м, а после - в 2002-м. Дальше - тишина. После яркого триумфа на полях Японии и Южной Кореи "селесао" не доходили до финала Мундиалей, вылетая на стадиях полуфинала и четвертьфинала.

Драматический момент

В Бразилии все живут футболом, а потому любое поражение своей сборной на Мундиале - это своего рода драма. И таких в истории "пятикратных" было немало. В 1986-м году бразильцы имели сверхсильную сборную (Сократес, Зико, Карека, Жуниор), однако в четвертьфинале уступили в серии пенальти французам, в составе которых блистал Платини (к слову, Мишель в игре забил, а в серии с точки смазал, после чего не сдержал слез в свой день рождения). Спустя четыре года такая же мощная Бразилия проиграла принципиальный матч в 1/8 далеко не самой сильной Аргентине, в составе которой была одна яркая личная личность - Диего Армандо Марадона. Он и сделал разницу, отдав голевую передачу на единственный гол.

В 1998-м году "селесао" уверенно прошли сеткой плей-офф, но в финале с больным Роналдо были разбиты Зиданом. То есть, сборной Францией - 0:3. Наконец в 2014-м все ждали домашнего триумфа бразильцев на ЧМ, однако 1:7 против Германии шокировали общественность, заставив рыдать болельщиков на трибунах.

Все вышеперечисленное - огромная драма, однако ни один тот случай и близко не стоял рядом с трагедией 1950-го года. В футбольном мире данное событие известно под названием "Мараканасо" (игра прошла на стадионе "Маракана"). Бразилия была очевидным фаворитом домашнего первенства, однако в финале при порядке двух сотнях тысяч зрителей они проиграли Уругваю (1:2), хотя для золотых медалей хватало бы и ничьей (такой вот странный регламент). Это была трагедия огромного масштаба, причем настолько, что тренер был сходу уволен, почти все игроки не вызывались никогда в сборную, а в самой Бразилии доходило до самоубийств среди болельщиков "селесао". Если вас когда-то попросят описать значение выражения "драматический футбольный момент" - просто вспомните что случилось 16-го июля 1950-го года.

The "Maracanazo"



Memorable Moment No. 11: Uruguay upsetting Brazil 2-1 in the 1950 FIFA World Cup at the Maracanã Stadium in front of 200,000 people! ????????



(Sponsored by @qatarairways #Qatarairways) pic.twitter.com/oNobSaYX67 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 9, 2022

Путь в отборе

Отбор на Чемпионат мира-2022 в исполнении бразильцев - синоним слов "уверенность" и "мощь". 17 игр, 14 побед, ноль поражений, сорок забитых голов и всего пять пропущенных. "Селесао" традиционно успешнее всех закрыли отбор КОНМЕБОЛ, а зрителям лишь остается грустить, что мы были лишены одного матча между "желто-зелеными" и Аргентиной. Все ведь помнят тот ковидный скандал, когда игроки из АПЛ не должны были играть и остановку матча при помощи полиции. А так, отбор прошел просто идеально.

Главная звезда

Бразилия не просто так один из главных фаворитов. У них целая россыпь звезд, а общая стоимость состава является второй по дороговизне на турнире. Например, под рукой у Тите сразу два крутейших кипера, играющие за сильнейшие клубы мира - Алиссон ("Ливерпуль") и Эдерсон ("Ман Сити"). В обороне есть опытный Тьяго Силва, есть Маркиньос, полузащиту бетонирует Каземиро, а в атаке разрывают Жезус, Антони, Ришарлисон и, конечно же, Винисиус.

Все игроки выше - мастера своего дела, но главный человек нынешней сборной Бразилии, конечно же, Неймар. К нему можно относиться по-разному, но не признавать огромный талант вингера "ПСЖ", которого сильно выбивают из колеи травмы, нельзя. Когда бразилец в форме, мотивирован играть в полную силу, а день рождение сестры еще далеко - остановить его бывает сложно. И благо для сборной Бразилии, в этом сезоне мы наблюдаем лучшую версию Неймара. Он разрывает в "ПСЖ", затмевая Мбаппе и не теряясь на фоне Месси (15+12 в 20-ти играх - это вообще как?). Уже на этом ЧМ Ней может опередить по голам за сборную Пеле(77 против 75-ти), а если еще и приведет команду к золоту, то станет дома таким же символом как "король футбола", а также Ромарио, Роналду и остальные легенды "селесао".

Neymar vs Ghana: 2 assists (the most), 6 chances created (the most), 107 touches (the most).

Тренер, тактика, стиль

После не самого лучшего отрезка под крылом Сколари, а также провала имени Дунги, бразильская федерация летом 2016-го сделала ставку на Тите, угадав на сто процентов. Под руководством 61-летнего наставника команда выиграла кубок Америки, дошла до финала этого же турнира, а на ЧМ 2018-м обидно проиграла Бельгии в равном матче (1:2). Тите нельзя назвать концептуальным тренером, аля Гвардиола или Сарри, но вернуть бразильской сборной баланс он точно сумел.

Чаще всего коуч любит играть по схеме 4-2-3-1, однако ему не чужды переходы на 4-3-3 или даже на 4-4-2. Главное решение Тите - ставка на Неймара в качестве "десятки". Бразилец получил свободную роль в стиле праймового Месси, и он отвечает голами, ассистами и прочими бонусами. Важна роль и Каземиро в качестве главного опорника, а также качественного центра обороны. Слабость сборной? Здесь видится две вещи. Во-первых, далеко не самые лучшие игроки на краях обороны. Алвес, Таллес, Данило, Сандро - не самыц внушительный список, правда и трагедии делать из этого не стоит. Например, в 2018-м году Франция выиграла ЧМ, имея на краях обороны центрбека Павара и мало кому известного Люка Эрнандеса.

Dani Alves in the Brazil World Cup squad

Вторая слабость, если так можно выразиться, это сборная Аргентины… Звучит дико, но Тите проиграл пять матчей в качестве тренера "селесао" и трижды обидчиками была именно "альбиселесте". Это лишь подогревает интерес к возможной битве лучших южноамериканских сборных в Катаре.

Ожидания от выступления

Здесь долго говорить не приходится, ибо от бразильцев ждут только победы. И букмекеры, и многие эксперты считают команду Тите главным фаворитом, и все это не просто так. В составе "селесао" много звезд, тренер работает с игроками не первый год, уже имеет досадный опыт вылета с ЧМ (в 2018-м их остановила Бельгия), а большинство лидеров команды ныне просто в огне. Именно в лидерах - главная сила команды. Каземиро, Тьяго Силва, Неймар, Дани Алвес наконец - все они игроки для больших матчей. Они выиграли все на клубном уровне, однако еще одного шанса взять золото Чемпионата мира может и не представиться.

Brazil's attack at the World Cup is DIFFERENT ????????????

Потому все ждут, что "пятикратные" перестанут быть "пятикратными", став "шестикратными". Шансы на это вполне неплохие. В группе Сербия и Швейцария вряд ли сумеют обойти в бразильцев, а в плей-офф опасность может начаться лишь с четвертьфинала, но тогда "желто-зеленые" должны набрать ход. Потому рискнем предположить, что Бразилии по силам пройти очень далеко, ведь если не "селесао" считать фаворитами, то кого в принципе можно называть таковыми?

Расписание матчей Бразилии на групповом этапе