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Аргентине осталось не проиграть в 1 матче, чтобы повторить серию сборной Италии
Нас ждет интересный турнир
Фото: twitter.com/Argentina
Аргентина разгромила сборную ОАЭ (5:0). Этот матч стал 36-й игрой без поражений для национальной команды.
Рекорд Италии – 37 матчей без поражений. "Скуадра адзурра" не уходила с поля без очков с сентября 2018-го по октябрь 2021-го.
Голами в игре отметились Хулиан Альварес, Анхель Ди Мария (дважды), Лионель Месси и Хоакин Корреа. Капитан сборной также отдал голевую передачу. Теперь у него 141 результативное действие в 165 матчах за команду Аргентины (91 гол и 50 голевых передач).
Аргентина сыграет свой первый матч на чм 22-го ноября против Саудовской Аравии. В группе также Польша и Мексика.
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