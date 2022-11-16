 Аргентине осталось не проиграть в 1 матче, чтобы повторить серию сборной Италии ᐉ UA-Футбол
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Аргентине осталось не проиграть в 1 матче, чтобы повторить серию сборной Италии

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(2 голосов)

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Аргентине осталось не проиграть в 1 матче, чтобы повторить серию сборной Италии

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Аргентина разгромила сборную ОАЭ (5:0). Этот матч стал 36-й игрой без поражений для национальной команды.

Рекорд Италии – 37 матчей без поражений. "Скуадра адзурра" не уходила с поля без очков с сентября 2018-го по октябрь 2021-го.

Голами в игре отметились Хулиан Альварес, Анхель Ди Мария (дважды), Лионель Месси и Хоакин Корреа. Капитан сборной также отдал голевую передачу. Теперь у него 141 результативное действие в 165 матчах за команду Аргентины (91 гол и 50 голевых передач).

Аргентина сыграет свой первый матч на чм 22-го ноября против Саудовской Аравии. В группе также Польша и Мексика.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Италия
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