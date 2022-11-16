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Германия победила Оман в товарищеском матче

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Благодаря голу абсолютного дебютанта

Германия победила Оман в товарищеском матче

фото - Getty Images

Новина українською

Сборная Германии успела сыграть товарищеский матч накануне старта на Чемпионате Мира 2022 года. Соперником команды Ханси Флика стала сборная Омана. Несмотря на существенную разницу (Оман занимает 75 место в рейтинге ФИФА, тогда как Германия – 11), фаворит ограничился лишь одним забитым голом.

Его автором стал 29-летний форвард "Вердера" Никлас Фюллькруг. Примечательно, что для Никласа это был дебют в составе немецкой сборной и сразу такой успешный. К слову, Фюллькруг сменил в перерыве Юссуфу Мукоко, который станет самым молодым игроком на ЧМ в Катаре.

Состав Германии: Нойер – Клостерман (Белла-Котчап 34), Керер, Гинтер (Шлоттербек 46), Раум (Гюнтер 46) – Гюндоган (Брандт 65), Горецка (Киммих 46) – Хофман, Хавертц, Сане – Мукоко (Фюллькруг 46)

Напомним, что Германия дебютирует на ЧМ 23 ноября матчем против Японии. 27 ноября запланирован поединок против Испании, а первого декабря Бундестим будет экзаменовать Коста-Рику.

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В статье: Национальная сборная Германии
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