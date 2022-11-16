Германия победила Оман в товарищеском матче

Сборная Германии успела сыграть товарищеский матч накануне старта на Чемпионате Мира 2022 года. Соперником команды Ханси Флика стала сборная Омана. Несмотря на существенную разницу (Оман занимает 75 место в рейтинге ФИФА, тогда как Германия – 11), фаворит ограничился лишь одним забитым голом.

Его автором стал 29-летний форвард "Вердера" Никлас Фюллькруг. Примечательно, что для Никласа это был дебют в составе немецкой сборной и сразу такой успешный. К слову, Фюллькруг сменил в перерыве Юссуфу Мукоко, который станет самым молодым игроком на ЧМ в Катаре.

Состав Германии: Нойер – Клостерман (Белла-Котчап 34), Керер, Гинтер (Шлоттербек 46), Раум (Гюнтер 46) – Гюндоган (Брандт 65), Горецка (Киммих 46) – Хофман, Хавертц, Сане – Мукоко (Фюллькруг 46)

Напомним, что Германия дебютирует на ЧМ 23 ноября матчем против Японии. 27 ноября запланирован поединок против Испании, а первого декабря Бундестим будет экзаменовать Коста-Рику.