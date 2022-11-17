Без них будет грустно: символическая сборная звезд, которые пропустят Чемпионат мира

До старта Чемпионата мира осталось совсем немного. Неизвестно, как пройдет сам форум, но в Катаре мы точно не увидим многих звезд - кому-то не удалось пройти квалификационный путь, кто-то получил травму, еще кого-то банально "отцепил" тренер.

И это действительно большой стресс – вы посмотрите, как Сенегал отреагировал на повреждение колена Садио Мане. 9 ноября нападающий не смог продолжить матч против "Вердера", был заменен в середине первого тайма и сразу на его родине развернулась настоящая драма.

Через два дня Мане все-таки оказался в финальной заявке "львов Теранги" (неужели сработало колдовство шаманов, привлеченных на официальном уровне?) и, как итог, поедет на футбольный праздник. Трудно сказать, в какой форме, но все же "мюнхенцу" повезло гораздо больше, чем тем, о ком мы сейчас расскажем.

Ради интереса сформируем полноценную команду – используем классическую схему 4-2-3-1:

Вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Статистика в сезоне: 22 матча, 16 пропущенных, 9 клиншитов

Доннарумма является не только действующим чемпионом, но вообще лучшим игроком Евро-2020. Серия пенальти в исполнении итальянца до сих пор перед глазами - уверенность, продемонстрированная Джиджи, привела вожделенный кубок в Рим.

Учитывая все это, больно осознавать, что "скуадра адзурра" пролетела мимо чемпионата мира. Причем наступила на хорошо знакомые грабли – если в 2018-м команду остановила Швеция, то теперь случился еще более неожиданный сценарий. Зрители надеялись на финал пути C против Португалии, смирились, что кто-то стопроцентно не увидит Катар, и тут Северная Македония поставила подножку - спасибо Александару Трайковскому.

Левый защитник – Эндрю Робертсон (Шотландия)

Статистика в сезоне: 16 матчей, 5 ассистов

Нам было приятно, что "тартановая армия" не справилась с Украиной в плей-офф. В то же время, если оценивать чисто профессиональные качества, то отсутствие Робертсона – безусловно, потеря. Футболист давно подтвердил класс, умеет делать разницу, активно вступает в атаку - словом, универсальный солдат, на которого молятся в Шотландии и доверяют в "Ливерпуле".

Центральный защитник – Давид Алаба (Австрия)

Статистика в сезоне: 21 матч, 2 гола, 3 ассиста

Персона Давида Алабы не нуждается в особых представлениях – австриец удерживает высокий уровень еще со времен пребывания в мюнхенской "Баварии". Переход в мадридский "Реал" в очередной раз указал на актуальность центрбека - в конце концов, он приложил немалые усилия для победы в Примере и Лиге чемпионов.

А вот со сборной в 2022 не повезло - Австрия финишировала четвертой в группе F, просочилась в плей-офф только благодаря щели в виде Лиги наций и в итоге была дважды "расстреляна" Гаретом Бейлом.

Центральный защитник – Алессандро Бастони (Италия)

Статистика в сезоне: 16 матчей, 3 ассиста

За исключением поединка с валлийцами Алессандро Бастони просидел ЧЕ-2020 на скамейке запасных. Парень не остался без медали, однако именно сейчас защитник, существенно окрепший и опытный, должен был показать миру, насколько качественно он вырос.

Бастони является неотъемлемой частью "Интера", пользуется спросом в глазах Роберто Манчини - грех такому таланту пропадать. Что ж, придется ждать, как минимум, ЧМ-2026.

Правый защитник – Рис Джеймс (Англия)

Статистика в сезоне: 11 матчей, 2 гола, 2 ассиста

Рис Джеймс является важным винтиком в системе "Челси" – примечательно, что в сентябре фулбек подмахнул с лондонцами трехлетний контракт. А уже в начале октября "вылетел" – в лигочемпионовском поединке с "Миланом" травмировал колено.

Гаррет Саутгейт мудрствовал с заявкой, однако не скрывал планов по Джеймсу: "Мне пришлось совершить тяжелый звонок Рису. К сожалению, он возобновился бы на поздней стадии турнира. Играть условно в четвертьфинале без более чем двухмесячной практики - очень требовательно". И не поспоришь.

Опорный полузащитник – Нголо Канте (Франция)

Статистика в сезоне: 2 матча

Канте преследуют беды еще с апреля – провалена концовка прошлого сезона, испорчена подготовка к новому и полное отсутствие, начиная с третьего тура АПЛ. Подколенное сухожилие – не шутки и точно непонятно, когда хавбек вернется на поле.

Никто и близко не сомневается в квалифицированности Нголо, поэтому это невосполнимая потеря.

Центральный полузащитник – Николо Барелла (Италия)

Статистика в сезоне: 20 матчей, 6 голов, 6 ассистов

Уже который год Николо Барелла является железобетонным исполнителем в составе "нерадзурри". Его планомерный прогресс принес просто поразительные плоды - кроме приятной глазу статистики (154 встречи, 17 мячей, 40 результативных передач) центрхав является архитектором атак, не боится ответственности и берет ее на себя.

Жаль, что в самый нужный момент этого не хватило – северные македонцы искусно перекрыли кислород Барелле и остальным не менее именитым фамилиям.

Атакующий полузащитник - Кристофер Нкунку (Франция)

Статистика в сезоне: 23 матча, 17 голов, 4 ассиста

Если судьба Нголо Канте была заранее известна, то Кристофер Нкунку сломался буквально за несколько дней до начала первенства. Растяжение связок колена на тренировке и все – плеймейкер не сыграет там, где должен был произойти его карьерный скачок. Разве нет?

Нкунку радует персональными подвигами, пиарится в прессе, его связывают с мадридским "Реалом" - в Катаре он дал бы ответы на все вопросы и мог замахнуться на статус суперзвезды. В нынешних обстоятельствах амбициозные планы придется отложить.

Мы же еще раз бросим камень в ФИФА, решивший проводить действо зимой – вот увидите, перенасыщение футболом и смещение графиков отправят в лазарет еще не одну звезду.

Левый вингер - Луис Диас (Колумбия)

Статистика в сезоне: 12 матчей, 4 гола, 3 ассиста

Луис Диас выпал из обоймы "Ливерпуля" в октябре - колено отправило вингера на продолжительный больничный. Впрочем, даже если бы "скаузер" был в полном порядке, то все равно не посетил бы Мундиаль - напомним Колумбия сенсационно не гарантировала путевку, ограничившись шестой строкой в ​​зоне КОНМЕБОЛ.

Да, Колумбия уже не та, имеет невнятное поколение (тем более по сравнению с предыдущими отборами), но Диаса, как одно из немногих светлых пятен среди "кофеманов", откровенно жалко.

Центрфорвард - Эрлинг Холанд (Норвегия)

Статистика в сезоне: 18 матчей, 23 гола, 3 ассиста

Учитывая разрывные кондиции Эрлинга, чемпионат мира мог бы поднять скандинава на космическую высоту. Форвард постепенно раскачивался, забил сверхважный мяч Нидерландам, в общей сложности наработал на пять точных выстрелов, но выбыл тогда, когда этого нельзя было делать.

Осенью 2021-го Холанд мало играл из-за повреждения разного характера и, как итог, пропустил завершающую фазу квалификации. Ничья с Турцией, которую норвежцы были обязаны побеждать (как ни крути, прямой конкурент), потеря очков с Литвой и поражение против "оранье" стоило прописки на мировом форуме.

Правый вингер - Мохаммед Салах (Египет)

Статистика в сезоне: 21 матч, 14 голов, 5 ассистов

Это именно тот случай, когда кто-то точно остался бы за бортом ЧМ – или Мане, или Салах. Кто мог предположить, что Египет и Сенегал встретятся в плей-офф?

Заметим, что Мохаммеду категорически не везет, когда в соперниках "львы Теранги" - так было в финале Кубка Африки, теперь капитан "фараонов" не реализовал пенальти в послематчевой лотерее. Что ты будешь делать.

Очевидно, что на Мундиаль не попадет куда больше имен, чем мы перечислили выше. Что ж, вашему вниманию альтернативный состав:

Ян Облак – Бен Чилвелл, Фикайо Томори, Леонардо Бонуччи, Марк Кукурелья – Жоржиньо, Александр Зинченко – Мартин Эдегор – Диогу Жота, Роберто Фирмино, Рияд Марез.

Также не будем игнорировать таких известных футболистов, как Давид Де Хеа, Уэсли Фофана, Матс Хуммельс, Серхио Рамос, Томаш Соучек, Джорджиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Хакан Чалханоглу, Александер Исак, Тимо Вернер, Марко Ройс, Андрей Ярмоленко, Филиппе Коутиньо и Джейдон Санчо.