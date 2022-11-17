Родри: Сборная Испании предпочитает на ЧМ не быть фаворитом

Центральный полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри прокомментировал молодой состав команды, а также ответил на вопрос, является ли она фаворитом предстоящего чемпионата мира.

"Я думаю, что молодость — это возрастная проблема. Я, когда начинал, был молодым, но довольно зрелым игроком. Не имеет значения возраст. Те, кто приезжает, уже имеют опыт игры в важных матчах. Есть аспекты соревнований, в которых опыт — это важная составляющая, но жизненная сила даёт вам ещё один плюс.

Фавориты ли мы чемпионата мира? Нет. Это если говорить об индивидуальностях, то есть очень сильные команды. Но на коллективном уровне ни одна из них не показала себя намного выше остальных. Нам не хватает одного маленького шага, чтобы выиграть турнир. Преобладает равенство, поэтому мы сосредоточены на себе и предпочитаем не быть фаворитами, потому что это не так. Все наши возможности должны быть продемонстрированы на поле", - считает Родри.