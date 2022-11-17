Хорошо ли вы помните чемпионат мира - 2010? Квиз

Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
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фото - Getty Images
Продолжаем освежать в памяти последние мундиалы. На очереди - Чемпионат мира 2010 в ЮАР. Это дебютный и пока единственный ЧМ, который проходил в Африке. А победителями этого турнира впервые стала сборная Испании.
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