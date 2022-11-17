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"Чемпионат мира полон сюрпризов". Неймар назвал своих фаворитов Мундиаля

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Бразилец озвучил шесть команд

"Чемпионат мира полон сюрпризов". Неймар назвал своих фаворитов Мундиаля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поделился своим мнением по поводу фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

"Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов, даже если многие в них не верят. Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

Но, я забыл об Англии, очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами", – приводит слова Неймара The Telegraph.

Стоит добавить, что Санчо не попал в финальную заявку сборной Англии на Мундиаль.

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В статье: Бразилия Неймар Чемпионат Мира-2022
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
17.11.2022 в 13:07
Список претендентів в мене поцупив... Не здивуюсь, троє з цього переліку потраплять у півфінали.
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