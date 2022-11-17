"Чемпионат мира полон сюрпризов". Неймар назвал своих фаворитов Мундиаля

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поделился своим мнением по поводу фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

"Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов, даже если многие в них не верят. Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

Но, я забыл об Англии, очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами", – приводит слова Неймара The Telegraph.