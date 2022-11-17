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"Чемпионат мира полон сюрпризов". Неймар назвал своих фаворитов Мундиаля
Бразилец озвучил шесть команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поделился своим мнением по поводу фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.
"Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов, даже если многие в них не верят. Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Эта четверка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.
Но, я забыл об Англии, очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами", – приводит слова Неймара The Telegraph.
Стоит добавить, что Санчо не попал в финальную заявку сборной Англии на Мундиаль.
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