Участники Чемпионата Мира-2022. Швейцария. От четвертьфинала до последнего места в группе

На последних крупных турнирах всегда находилось место андердогам. Уэльс в полуфинале Евро-2016, Хорватия в финале Чемпионата Мира-2018, Дания в полуфинале Евро-2020. От Швейцарии уже давно ожидают стать таким, достичь чего-то подобного. На Евро она сделала предварительную заявку, выбив в плей-офф Францию. С другой стороны, та победа - ее единственная в плей-офф крупного турнира с 1938-го года. Сумеют ли Nati одержать ещё хотя бы одну в декабре?

Исторический максимум

Четвертьфинал остаётся лучшим достижением швейцарцев на Чемпионатах Мира. В 1938-ом, в турнире по системе плей-офф, они выбили Германию в переигровке, но проиграли Венгрии. Такой же результат выдали в 1934-ом (победили Нидерланды, проиграли Чехословакии). А на домашнем турнире в 1954-ом вышли из группы, переиграв в дополнительном плей-офф Италию (первое место в ней заняла Англия, последнее - Бельгия), но затем уступили Австрии со счетом 5:7.

Драматический момент

После 1954-го и до 1994-го Швейцария либо вообще не выходила на Мундиали, либо уже там не выходила из группы. В 1994-ом она остановилась в 1/8, как и в 2006-ом, 2014-ом и 2018-ом. Ближе всего к возвращению в четвертьфинал она была в 2006-ом. Тогда Nati выиграли группу, опередив французов, и далее в матче против Украины считались фаворитом. Продолжение вы помните - совершенно унылые 120 минут футбола, Шовковский, Милевский и 0:3 в серии пенальти.

Из-за того выступления Швейцария остаётся единственной сборной в истории турнира, не пропустившей ни разу в игровое время, но все же вылетевшей.

Путь в Отборе

Швейцарцы традиционно начинают несколько медленно, а затем набирают ход. Так было и на последнем Евро, в котором пришлось одерживать победу в последнем туре для выхода из группы. Так было и в Отборе на нынешний Мундиаль. Поначалу - потеря очков в Северной Ирландии, спасение от поражения дома от Италии лишь благодаря смазанному пенальти соперником, затем - три "сухие" победы и ничья в Италии. Хотя и там "Скуадра Адзурра" не реализовала пенальти.

Общий результат швейцарской сборной в Квалификации - пять побед и три ничьи в восьми матчах против Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы с разницей мячей 15:2. То есть лучшая оборона в Отборе.

Ситуацию осложняла смена тренера по ходу кампании. Владимир Петкович покинул сборную после Евро, и на его место не нашли никого лучшего, чем Мурата Якина, тренировавшего команду Второго дивизиона. Тем не менее, назначение оказалось успешным, и в итоге удалось обойти Италию. Во многом благодаря ничьей последней в той же Северной Ирландии. В благодарность Якин лично послал в Белфаст 9.3 килограмма знаменитого швейцарского шоколада.

В контексте медленного начала также можно упомянуть нынешний год. Его швейцарцы начали четырьмя поражениями в пяти матчах, в том числе тремя подряд в Лиге Наций (трех поражений подряд где-либо у них не было до этого 26 лет). Однако затем состоялись три победы подряд. В той же Лиге Наций над Португалией (1:0), Испанией (2:1 в гостях) и Чехией (2:1). В итоге в ЛН не хватило одного очка до второго места и двух - до первого.

Главная звезда

Граниту Джаке всего 30, но он уже отыграл 106 матчей за сборную. В клубной карьере от него ожидали все же большего, летом он был на пути к уходу из "Арсенала" (скорее всего - в "Рому"), но в итоге решил остаться. И угадал. Теперь он - один из лидеров лидера Премьер-Лиги. Жёсткость, неуступчивость в единоборствах, и вместе с тем умение обращаться с мячом, держать его либо отдать обостряющий пас - лучшие качества современного опорника.

На Евро он стал одним из главных героев камбека против Франции, ассистировав к третьему голу, а в четвертьфинале не играл из-за дисквалификации и, возможно, его и не хватило для прохода Испании.

Тренер, тактика, стиль

От ныне 48-летнего Якина ожидали стать звездой обороны 90-х, но он в итоге не реализовал свой потенциал. Как считали большинство - из-за лени, несерьёзного отношения к футболу. Тренерскую карьеру он также начал многообещающе, взял с "Базелем" два Чемпионата и дважды переиграл "Челси" в Лиге Чемпионов, но затем его понесло в россию, ещё и в "Спартак". А после возвращения забросило аж во Второй дивизион.

Назначение в сборную - дикое везение для него, и в стране сильно сомневаются в его тренерских способностях. В плюс заносят умение наладить контакт с игроками, сплотить их и умение не развалить наследие Петковича. Но в целом рассматривают Якина под увеличительным стеклом, и проваливаться ему нельзя.

При Петковиче сборная стала постепенно отдаляться от силового оборонительного футбола, пыталась разнообразить его умением работать с мячом, вести позиционную атаку, доминировать. Якин продолжает эту линию поведения, и такая сбалансированность, умение играть в любой футбол, уж точно усилили сборную, превратили её в менее предсказуемую. Вместе с тем, главным козырем по-прежнему остаётся собранность, физическая мощь, борьба.

Против грандов её показатели владения мячом обычно крайне низки.

Что касается тактических схем, то Петкович, в частности, на Евро, предпочитал игру с тремя центральными защитниками, а именно - 3-4-2-1. Якин же играет 4-3-3. Причём не слишком полагается на крайних защитников. В Катар он взял лишь двух настоящих - Видмера и Родригеса, рассчитывая в случае чего прикрыть фланги обороны универсалами. Также немного вингеров. Шакири, Варгас и универсалы. Зато много игроков опорной зоны.

В атаке прежде всего должны убегать Варгас, Эмболо и Окафор. Последний сыграет на своём первом большом турнире за главную сборную и должен стать следующей большой продажей "Зальцбурга". За клуб он забил в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов "Челси" и "Милану". Если Якин поймёт, как правильно использовать 22-летнего вингера/форварда, он может решить вечную проблему бомбардира сборной.

Шакири, Закария очень мало играли в нынешнем сезоне, Родригес, Эльведи и Зоммер травмированы и под вопросом на первый матч Чемпионата Мира. Еще два вратаря - Омлин и Кобель - также испытывают проблемы из-за повреждений.

Ожидания

В Швейцарии ожидания от сборной велики. Ждут возвращения в четвертьфинал. Даже премиальные за очки не собираются выплачивать, а только за проход раунда. Она способна попасть в лучшие восемь команд турнира. Против нее точно будет крайне неудобно играть, что заявляет и Джака. Календарь за неё, если вспоминать о традиционном медленном начале, ведь решающий матч ожидается в третьем туре, против Сербии.

С другой стороны, группа очень сложна. Сербия горит желанием взять реванш за поражение на предыдущем Мундиале, и битва швейцарских выходцев из Косово и Албании против нее может привести к чему угодно. Камерун весьма непрост. Ну а Бразилия - это Бразилия. В такой группе, с травмами, с неопытностью и недостаточной тренерской готовностью Якина, Nati даже могут оказаться последними.

Расписание

24 ноября. 12:00. Швейцария - Камерун

28 ноября. 18:00. Бразилия - Швейцария

2 декабря. 21:00. Сербия - Швейцария

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