Роберто Мартинес: Это поколение Бельгии заслуживает титула и мы едем за ним в Катар

Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями о роли национальной команды перед стартом чемпионата мира в Катаре.

"Мы участвовали в последних нескольких турнирах, вышли в "финал четырех" Лиги наций. На Евро-2020 выиграли четыре матча из пяти, проиграв будущему чемпиону.

Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. И это при населении страны всего 11 миллионов человек!

Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь.

Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него", – сказал Мартинес.