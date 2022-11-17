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Роберто Мартинес: Это поколение Бельгии заслуживает титула и мы едем за ним в Катар
Главный тренер Бельгии рассуждает об успехах в команды в последние годы
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями о роли национальной команды перед стартом чемпионата мира в Катаре.
"Мы участвовали в последних нескольких турнирах, вышли в "финал четырех" Лиги наций. На Евро-2020 выиграли четыре матча из пяти, проиграв будущему чемпиону.
Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. И это при населении страны всего 11 миллионов человек!
Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь.
Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него", – сказал Мартинес.
Бельгия сыграет в группе F с Канадой, Марокко и Хорватией. Перед мундиалем остался один товарищеский матч – с Египтом. Игра пройдет завтра, в 17:00.
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