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Роберто Мартинес: Это поколение Бельгии заслуживает титула и мы едем за ним в Катар

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Главный тренер Бельгии рассуждает об успехах в команды в последние годы

Роберто Мартинес: Это поколение Бельгии заслуживает титула и мы едем за ним в Катар

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями о роли национальной команды перед стартом чемпионата мира в Катаре.

"Мы участвовали в последних нескольких турнирах, вышли в "финал четырех" Лиги наций. На Евро-2020 выиграли четыре матча из пяти, проиграв будущему чемпиону.

Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге ФИФА. И это при населении страны всего 11 миллионов человек!

Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь.

Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него", – сказал Мартинес.

Бельгия сыграет в группе F с Канадой, Марокко и Хорватией. Перед мундиалем остался один товарищеский матч – с Египтом. Игра пройдет завтра, в 17:00.

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В статье: Бельгия Роберто Мартинес Чемпионат мира 2022
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Источник:
as.com

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