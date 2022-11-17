Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иордания – Испания. 1:3. Молодежь назабивала в последнем матче красной фурии перед ЧМ
Играли без Мораты в нападении
Фото: twitter.com/SEFutbol
Испания в гостях обыграла сборную Иордана в контрольном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира в Катаре. Голы забивали Ансу Фати, Гави и Нико Уильямс.
Иордания – Испания. 1:3
Голы: 13' А. Фати, 56' Гави, 84' Н. Уильямс – 90+2' Х. Аль-Дарадех
Испания сыграет на ЧМ в группе Е с Германией, Коста-Рикой и Японией.
Первый матч, с Коста-Рикой, пройдет 23 ноября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 ноября 2022
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн