 Иордания – Испания. 1:3. Молодежь назабивала в последнем матче красной фурии перед ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Иордания – Испания. 1:3. Молодежь назабивала в последнем матче красной фурии перед ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Играли без Мораты в нападении

Иордания – Испания. 1:3. Молодежь назабивала в последнем матче красной фурии перед ЧМ

Фото: twitter.com/SEFutbol

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Испания в гостях обыграла сборную Иордана в контрольном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира в Катаре. Голы забивали Ансу Фати, Гави и Нико Уильямс.

Иордания – Испания. 1:3

Голы: 13' А. Фати, 56' Гави, 84' Н. Уильямс – 90+2' Х. Аль-Дарадех

Испания сыграет на ЧМ в группе Е с Германией, Коста-Рикой и Японией.

Первый матч, с Коста-Рикой, пройдет 23 ноября.

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В статье: Испания Иордания Чемпионат мира 2022 Ансу Фати Нико Уильямс Гави
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