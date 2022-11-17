Иордания – Испания. 1:3. Молодежь назабивала в последнем матче красной фурии перед ЧМ

Испания в гостях обыграла сборную Иордана в контрольном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира в Катаре. Голы забивали Ансу Фати, Гави и Нико Уильямс.

Иордания – Испания. 1:3

Голы: 13' А. Фати, 56' Гави, 84' Н. Уильямс – 90+2' Х. Аль-Дарадех

Испания сыграет на ЧМ в группе Е с Германией, Коста-Рикой и Японией.

Первый матч, с Коста-Рикой, пройдет 23 ноября.