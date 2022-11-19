Участники ЧМ-2022 – Уругвай. Последняя битва стариков и проверка боем новых лидеров

Уругвай – самая маленькая по населению страна, сборная которой выигрывала чемпионат мира, плюс самая маленькая страна, состоящая в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Местами скромные и далеко не всегда шибко звездные, но зато невероятно упорные, достойные и любящие свое дело.

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История сборной Уругвая говорит сама за себя. И все же здесь мы собираемся не просто перечислять громкие триумфы одной из самых титулованных национальных команд мира, что делать, безусловно, сплошное удовольствие, но и также поговорим о ее сегодняшнем состоянии в контексте грядущего форума в Катаре.

Исторический максимум

В 1930-м сборная Уругвая провела на правах хозяев первый в истории чемпионат мира. Сами же "селесте", будучи еще и фаворитами турнира, одолели в финале Аргентину и выиграли трофей. С этого факта у многих начинающих болельщиков часто стартует погружение в футбол, не правда ли? Также важно, что "чарруа" перед победным ЧМ удалось дважды подряд забрать золото на олимпийских соревнованиях. Это была маститая, добротная команда.

На следующие два чемпионата мира, в Италии (1934-й) и Франции (1938-й), Уругвай не поехал, ответив на бойкот европейских команд в рамках первого Мундиаля той же монетой. А вот по завершении Второй мировой войны, после пропуска двух форумов и в целом спустя 20 лет с момента собственного успеха уругвайцы сенсационно обыграли в решающем поединке бразильцев. Статус безоговорочных фаворитов "олимпийцы" на этот раз не имели.

Увы, но с тех пор настолько хорошо сборная Уругвая ни разу и не выступила. Четвертые места в 1954-м, 1970-м и 2010-м вряд ли относятся к категории достижений для первых чемпионов мира. С другой стороны, назвать такие результаты откровенно слабыми тоже нельзя. Зато у "небесно-голубых" получилось установить рекорд Южной Америки в родной Копе (15 побед).

Uruguay 1930, el inicio de la era de los Mundiales y el primer Campeón del Mundohttps://t.co/VzJL7PJX91 pic.twitter.com/fjE4iDC9wp — MedioTiempo (@mediotiempo) November 15, 2022

Драматический момент

Прощаться всегда трудно. Для 35-летних Суареса, Кавани и Муслеры, а также 36-летних Година и Касереса ЧМ в Катаре станет четвертым кряду (!) и на 99% последним крупным событием в футболках национальной сборной Уругвая. В условиях успешно протекающей смены поколений трудно представить, что звездная пятерка поедет на Мундиаль-2026 даже в роли туристов и вдохновителей раздевалки. Это попросту не будет нужно ни им самим, ни сборной. У "чарруа" появились более молодые и в то же время опытные лидеры, да и наверняка за 3-4 ближайших года несколько юных талантов подоспеют в лагерь национальной команды.

Летом Суарес вернулся в родной "Насьональ" и выиграл вместе с коллективом из Монтевидео чемпионат страны. В январе лучший бомбардир сборной Уругвая (68 голов) покинет клуб и, скорее всего, подыщет себе теплое местечко в MLS. Рекордсмен "селесте" по количеству матчей Диего Годин (159) осел в клубе "Велес Сарсфилд". Фернандо Муслеру все давно устраивает в "Галатасарае", в сборной теперь основной Серхио Рочет. Мартин Касерес провел скачкообразную карьеру за кучу клубов, сильных и не очень, и, возможно, "Лос-Анжелес Гэлакси" – это его финальная остановка. Эдинсон Кавани тоже завершил топ-путь и сейчас покатывает за "Валенсию", откровенного середняка Ла Лиги. Кстати, второй голеадор в истории Уругвая (58 мячей) рисковал не поехать на ЧМ-2022, но он все-таки залечил повреждение.

Diego Godín: 36 años.

Edinson Cavani: 35 años.

Fernando Muslera: 36 años.

Luis Suarez: 35 años.

Martín Cáceres: 35 años.



Jugaron los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora, estarán presentes en Qatar 2022. Sí, 4 copas juntos. LEYENDAS CHARRÚAS. pic.twitter.com/iVlbDnoVpM — Gladiadores Del Fútbol (@gladiadoresfutb) November 12, 2022

Путь в отборе

В квалификации КОНМЕБОЛ первые два места забронированы за Бразилией и Аргентиной, но классно, что напрямую на Мундиаль с материка едут четыре южноамериканских сборных. Классно для Уругвая, как минимум. Всего в отборе играют 10 членов конфедерации, обладатель пятой строчки по итогам розыгрыша выходит в межконтинентальный плей-офф. В 2022-м Перу в его рамках продул Австралии по пенальти, вот здесь, кстати, мы об этой драме писали.

Итак, за два круга Уругвай добыл 8 побед и 4 ничьи, также 6 раз проиграл. Столько же поражений скопилось у Эквадора, однако "триколор" и "селесте", несмотря на тряску, это ничуть не помешало выйти в финальную часть чемпионата мира – все остальные команды попросту выступили хуже. На дистанции "чарруа" оказались лучшей командой, если вынести "пентакампеонов" и "альбиселесте" за скобки. Да, Колумбия реже проигрывала, но чуть ли не в половине матчей отбора расписала паритеты.

Когда турнир длится почти два года, то провести его без спадов сложно. Уругвай провалился в гостях с Эквадором (4:2) и Боливией (3:0), проиграл дома и в гостях Бразилии (0:2, 4:1) и Аргентине (3:0, 1:0), необязательные ничьи тоже присутствовали. Для "олимпийцев" отбор солидно подкорректировала смена тренера, о ней мы еще обязательно поговорим ниже.

Новые звезды

Выше мы отдали должное ветеранам, а сейчас, вместо восхваления одной конкретной звезды, позволим себе поговорить сразу о целой группе игроков. О тех, для кого грядущий чемпионат мира в Катаре может стать важным пунктом в резюме, да и вообще монументальной отметкой в карьере.

Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Дарвин Нуньес и успевший восстановиться к Мундиалю Рональд Араухо. Вот же совпадение, пятерка новых полноценных "тащеров" вместо уходящего на пенсию квинтета. Выглядит как идеальный размен.

Все перечисленные исполнители выступают в топ-клубах (с небольшой поправкой на Торрейру в "Галатасарае"), находятся в идеальном возрасте (23-26), они способны еще много лет выступать на высоком уровне. Обкатанные надежные игроки и на будущее, и на "здесь и сейчас", при этом им еще есть куда прогрессировать – мечта любого тренера.

Araujo, 23 ????????

Bentancur, 25 ????????

Valverde, 24 ????????

Nunez, 23 ???????? pic.twitter.com/Y89OfWbzvd — MAKAVELI (@saaafe_mkvl) November 15, 2022

Тренер, тактика, стиль

В ноябре 2021-го завершилась 15-летняя эпоха Оскара Табареса. За это время El Maestro установил мировой рекорд по количеству матчей с одной сборной. Табарес руководил Уругваем в 234 поединках, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, работавшего с национальной командой.

Правда, дела у коуча постепенно перестали складываться, команда во многом утратила свой фирменный импульс и перешла в режим стагнации. Уругвай проиграл Боливии и выбил свое на тот момент четвертое поражение кряду. "Селесте" занимали 7-е место в таблице квалификации ЧМ-2022, нужно было что-то менять.

Спасать положение позвали не особо известного в широких кругах уругвайского специалиста Диего Алонсо. Он младше Табареса почти на 30 лет, ранее Алонсо отлично зарекомендовал себя с мексиканскими "Пачукой" и "Монтерреем", взял с ними Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Последнее место работы Диего перед сборной Уругвая – американский "Интер Майами". В такие клубы безыдейных тренеров не зовут. В Южной Америке Алонсо высоко котируется.

За 9 матчей у руля "олимпийцев" молодой наставник по прозвищу "Торнадо" добыл 7 побед. Алонсо встряхнул команду и продолжает продвигать смену поколений. Суарес, Годин, Касерес, Муслера и Кавани, безусловно, все еще time to time задействуются, однако теперь в Уругвае выстроен правильный баланс между ветеранами, опытными футболистами и молодыми неотесанными талантами. Диего делает ставку на компактность в обороне, выигрыш дуэлей и резкость в переходных фазах в центре поля (Бентанкур, Торрейра, Вальверде способствуют), быстрый разгон контратак.

Desafío cumplido!!!

Qatar 2022…vamos por más!!! pic.twitter.com/J0mbVKnaI4 — Diego Alonso (@AlonsoDT) March 25, 2022

Ожидание от выступления

В группе H Уругваю предстоит сыграть с Южной Кореей (24 ноября), Португалией (28-го) и Ганой (2 декабря). Выход из квартета подразумевается поклонниками "селесте" по умолчанию. Уругвай 13 раз ездил на ЧМ и только трижды не преодолевал групповой барьер.

А вот дальше многое зависит от того, с какой именно позиции уругвайцы выскочат в плей-офф. Если со второй, то практически наверняка "олимпийцы" попадут на Бразилию, где фаворитами точно не станут. Если опередят Португалию, что Уругваю вполне под силу, то там выпадет соперник поскромнее, и тогда однозначно нужно проходить в ¼ финала. "Селесте" вряд ли способны на чудо, однако теоретически на катарских полях они могут выйти даже в полуфинал.