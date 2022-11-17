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Мане пропустит чемпионат мира. Его прооперируют в Австрии
Сенегал недосчитается лучшего игрока Африки
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Сенегала Садио Мане будет прооперирован 17 ноября в Инсбруке, Австрия. Об этом сообщает журналист Bild Керри Хау.
Это значит, что Мане не сможет сыграть на чемпионате мира. То же самое в "Баварии" говорили сразу после первого МРТ.
Напомним, что Мане попал в заявку Сенегала на чемпионат мира, несмотря на повреждение. Садио получил травму сухожилия в матче с "Вердером" в Бундеслиге.
В "Баварии" остались недовольны решением включить Мане в заявку. Вероятно, в клубе боялись, что врачи сборной могут форсировать восстановление нападающего.
Sadio Mané will undergo surgery in Innsbruck this evening. No World Cup, as expected by Bayern after the first MRI scan on 9 November. @SPORT1— Kerry Hau (@kerry_hau) November 17, 2022
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