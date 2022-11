Мане пропустит чемпионат мира. Его прооперируют в Австрии

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане будет прооперирован 17 ноября в Инсбруке, Австрия. Об этом сообщает журналист Bild Керри Хау.

Это значит, что Мане не сможет сыграть на чемпионате мира. То же самое в "Баварии" говорили сразу после первого МРТ.

Напомним, что Мане попал в заявку Сенегала на чемпионат мира, несмотря на повреждение. Садио получил травму сухожилия в матче с "Вердером" в Бундеслиге.

В "Баварии" остались недовольны решением включить Мане в заявку. Вероятно, в клубе боялись, что врачи сборной могут форсировать восстановление нападающего.

