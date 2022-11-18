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Португалия разгромила Нигерию в товарищеском матче. Роналду не было в заявке
А экс-футболист луганской Зари не забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сборная Португалии в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 сыграла товарищеский матч с Нигерией. В Лиссабоне португальцы разгромили "орлов" со счетом 4:0.
Дублем отличился Бруну Фернандеш. Еще по голу в свой актив записали Гонсало Рамуш и Жоау Марио. Примечательно, что в заявке команды Фернандо Сантуша не было Криштиану Роналду, оказавшегося в последнее время в центре внимания из-за резонансного интервью о МЮ.
Добавим, что за Нигерию сыграл экс-футболист луганской "Зари" Деннис Бонавентуре. На 76-й минуте он появился на поле, а на 81-й не реализовал пенальти.
На чемпионате мира Португалия в групповом раунде сразится с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.
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