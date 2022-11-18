Хорошо ли вы помните Чемпионат мира 2014? Квиз

Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
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Мы продолжаем серию викторин о прошедших ЧМ. Сегодня предлагаем вам освежить в памяти Мундиаль 2014 в Бразилии, где победу праздновала сборная Германии. Они в финале обыграли аргентинцев благодаря голу Марио Гетце в овертайме.
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