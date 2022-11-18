Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В составе сборной Аргентины произошли две вынужденные замены
Игроки заменили травмированных Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа
Фото: twitter.com/Argentina
Незадолго до старта чемпионата мира-2022 в Катаре в составе сборной Аргентины произошли сразу два изменения.
17 ноября сначала форвард "Фиорентины" Николас Гонсалес получил травму, и его заменил нападающий мадридского "Атлетико" Анхель Корреа. Позже в тот же день игрок атаки "Интера" Хоакин Корреа тоже был травмирован, и в расположение сборной был вызван вингер Тьяго Альмада из клуба MLS "Атланта Юнайтед".
Мундиаль стартует 20 ноября. Аргентинцы сыграют в одной группе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла
- Португалия разгромила Нигерию в товарищеском матче. Роналду не было в заявке
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО