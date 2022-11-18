В составе сборной Аргентины произошли две вынужденные замены

Незадолго до старта чемпионата мира-2022 в Катаре в составе сборной Аргентины произошли сразу два изменения.

17 ноября сначала форвард "Фиорентины" Николас Гонсалес получил травму, и его заменил нападающий мадридского "Атлетико" Анхель Корреа. Позже в тот же день игрок атаки "Интера" Хоакин Корреа тоже был травмирован, и в расположение сборной был вызван вингер Тьяго Альмада из клуба MLS "Атланта Юнайтед".

Мундиаль стартует 20 ноября. Аргентинцы сыграют в одной группе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.