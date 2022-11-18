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В составе сборной Аргентины произошли две вынужденные замены

Чемпионат мира FIFA
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Игроки заменили травмированных Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа

В составе сборной Аргентины произошли две вынужденные замены

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Незадолго до старта чемпионата мира-2022 в Катаре в составе сборной Аргентины произошли сразу два изменения.

17 ноября сначала форвард "Фиорентины" Николас Гонсалес получил травму, и его заменил нападающий мадридского "Атлетико" Анхель Корреа. Позже в тот же день игрок атаки "Интера" Хоакин Корреа тоже был травмирован, и в расположение сборной был вызван вингер Тьяго Альмада из клуба MLS "Атланта Юнайтед".

Мундиаль стартует 20 ноября. Аргентинцы сыграют в одной группе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

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В статье: Аргентина Чемпионат Мира-2022 Анхель Корреа Хоакин Корреа
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Источник:
afa.com.ar

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