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"Это как Рим без Колизея". Тотти огорчен отсутствием сборной Италии на ЧМ
Легенда итальянского футбола красочно высказал свое огорчение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.
– Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это необычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным для турнира с большими командами.
– Кто будет бороться за победу?
– Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного лидера нет. На чемпионате мира может произойти что угодно", – приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.
К слову, в составе "Скуадры Адзурры" Тотти стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года.
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