"Это как Рим без Колизея". Тотти огорчен отсутствием сборной Италии на ЧМ

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

– Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это необычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным для турнира с большими командами.

– Кто будет бороться за победу?

– Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного лидера нет. На чемпионате мира может произойти что угодно", – приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

К слову, в составе "Скуадры Адзурры" Тотти стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года.