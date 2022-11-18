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"Это как Рим без Колизея". Тотти огорчен отсутствием сборной Италии на ЧМ

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Легенда итальянского футбола красочно высказал свое огорчение

"Это как Рим без Колизея". Тотти огорчен отсутствием сборной Италии на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

Чемпионат мира без Италии – это как Рим без Колизея. Это необычно для нас, итальянцев. Это плохо. Такие вещи случаются и их нужно принимать правильно. Это будет другой чемпионат мира, но он остается важным для турнира с большими командами.

– Кто будет бороться за победу?

Франция, Бразилия, Аргентина, Германия и Испания. Одного лидера нет. На чемпионате мира может произойти что угодно", – приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

К слову, в составе "Скуадры Адзурры" Тотти стал чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года.

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В статье: Франческо Тотти Италия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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