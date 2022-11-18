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За два дня до старта ЧМ: в Катаре запретили продажу пива на стадионах

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За два дня до старта ЧМ: в Катаре запретили продажу пива на стадионах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Катаре запретили продажу пива на стадионах во время чемпионата мира-2022, сообщает The New York Times. Болельщикам будут предложены безалкогольные напитки.

Официальный представитель турнира подтвердил, что решение уже принято и в ближайшее время об этом официально объявят. Он также попросил не называть его имени, так как ему не дали на разрешение на общение со СМИ.

Это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен. Согласно договору, пиво этой марки должны были продавать в Катаре во время турнира. Если это не будет сделано, то ФИФА нарушит контракт.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.

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В статье: Чемпионат Мира-2022 Пиво
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Источник:
New York Times

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