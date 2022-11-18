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ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре
Заявление ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация футбола (ФИФА) сделала официальное заявление о продаже пива на территории стадионов чемпионата мира-2022 в Катаре.
"После обсуждения между властями страны-хозяйки (Катара) и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.
Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво - прим.), которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.
Власти Катара будут и впредь следить за тем, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали уважительные и приятные впечатления для всех болельщиков. Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022", — говорится в сообщении ФИФА.
Ранее сообщалось, что это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен. Согласно договору, пиво этой марки должны были продавать в Катаре во время турнира. Если это не будет сделано, то ФИФА нарушит контракт.
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