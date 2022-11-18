 ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Заявление ФИФА

ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала официальное заявление о продаже пива на территории стадионов чемпионата мира-2022 в Катаре.

"После обсуждения между властями страны-хозяйки (Катара) и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво - прим.), которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти Катара будут и впредь следить за тем, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали уважительные и приятные впечатления для всех болельщиков. Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022", — говорится в сообщении ФИФА.

Ранее сообщалось, что это ставит под угрозу многомиллионный контракт ФИФА с Budweiser, который в таком случае будет нарушен. Согласно договору, пиво этой марки должны были продавать в Катаре во время турнира. Если это не будет сделано, то ФИФА нарушит контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА Катар Чемпионат Мира-2022 Пиво
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде