ФИФА подтвердила запрет алкоголя на стадионах в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала официальное заявление о продаже пива на территории стадионов чемпионата мира-2022 в Катаре.

"После обсуждения между властями страны-хозяйки (Катара) и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах для фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво - прим.), которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.

Власти Катара будут и впредь следить за тем, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали уважительные и приятные впечатления для всех болельщиков. Организаторы турнира благодарны AB InBev за понимание и постоянную поддержку нашего совместного обязательства обслуживать всех во время ЧМ-2022", — говорится в сообщении ФИФА.