Участники Чемпионата Мира-2022. Португалия. Лебединая песня Роналду или полная потеря голоса?

В представлении сборной Швейцарии я заявил, что она может как пробиться в четвертьфинал, так и завершить последней в группе. У португальцев диапазон еще шире. Великолепный состав под руководством одного из лучших футболистов в истории на прощальном для футболиста (скорее всего) Чемпионате Мира способен выйти в финал, но также способен не выйти из группы. Лебединая песня Криштиану Роналду или его полная потеря голоса?

Исторический максимум

В отличие от Евро, на котором побеждала в 2016-ом, играла в финале в 2004-ом и еще трижды вылетала в полуфиналах, на Чемпионатах Мира Португалия часто выступает неудачно, ниже ожиданий. Даже единственная медаль могла бы стать большей. В 1966-ом году великолепная сборная Эйсебиу выиграла все три матча в группе, в том числе 3:1 у Бразилии Пеле, Гарринчи и Жаирзиньо, затем вернулась с 0:3 на 5:3 против Северной Кореи. Но завершила турнир третьей.

Второй и последний на данный момент полуфинал ЧМ лузитане оформили в 2006-ом году. Но тогда они играли далеко не так ярко. 1:0 над Анголой, 2:0 над Ираном, 2:1 над Мексикой, затем 1:0 над Нидерландами в матче, оставшемся в истории как "Нюрнбергская Резня" (четыре красных и 16 желтых карточек). Затем переиграли Англию в серии пенальти и уступили Франции из-за одного пенальти. Уступили и Германии в матче за третье место.

Драматический момент

В целом в истории сборной наиболее драматическим был финал Евро-2016. Травма Криштиану Роналду уже в начале матча и его уход с поля в слезах, гол Эдера в дополнительное время, принесший первый трофей в истории.

Но если говорить о Чемпионатах Мира, нельзя не вспомнить эпик фейл в 2002-ом году.

Тогда великолепная сборная Луиша Фигу, Руя Кошты, Фернанду Коуту, Витора Байи, Жоау Пинту, полуфиналист Евро-2000, неожиданно проиграла США, но затем разгромила Польшу. В третьем туре, учитывая результат параллельного матча, ее устраивала и ничья. Но игрокам об этом не сказали. Они атаковали, атаковали, нервничали, остались вдесятером, затем вдевятером из-за удалений, пропустили от Южной Кореи после углового, проиграли и вылетели.

Путь в Отборе

Португальцы всегда привозят себе проблемы в Отборе, играют натужно, не выигрывают группу. Не стал исключением и последний. В последнем туре дома против Сербии также устраивала ничья. Счет был открыт на второй минуте, на 33-ей гости сравняли, а на 90-ой забили победный гол. В который раз пришлось пробиваться через плей-офф, ну а там "Селесао", наоборот, почти всегда успешны. На этот раз добыли 3:1 над Турцией и 2:0 над Северной Македонией.

Главная звезда

На что способен Криштиану Роналду - знает каждый ребенок. Он может стать первым игроком в истории, забивавшим на пяти Чемпионатах Мира. Но вот на что он способен именно сейчас - не ответит никто. Последние скандальные интервью и вообще все, что происходит с ним в последнее время, точно ему и сборной не на пользу и вызывают ощущения конца эры, стремительного конца карьеры. Уэйн Руни прав - КриРо просто не понял, что постарел.

Его предыдущий матч за сборную не сложился. КриРо запорол два убойных момента, после финального свистка, зафиксировавшего в сентябре домашнее поражение от Испании и невыход из группы Лиги Наций, бросил капитанскую повязку на землю. В целом из последних девяти своих матчей за сборную он забил лишь в одном. Дубль против Швейцарии, которую разгромили со счетом 4:0.

С другой стороны, если есть кто-то, кто способен повернуть годы вспять и блеснуть на коротком большом турнире, то это он. Тем более - на своем последнем Чемпионате Мира.

Следует отметить, что в 17-ти матчах на Мундиалях Роналду забил семь мячей. Причем ни одного - в шести матчах плей-офф. И лишь четыре из них, все - на предыдущем Чемпионате Мира, были по-настоящему важными. Да и тогда его сборная вылетела уже в 1/8 финала. Можно с уверенностью сказать, что это не его турнир.

Тренер, тактика, стиль

Португальцам понадобилось много времени для того, чтобы начать что-то подозревать насчет Фернанду Сантуша, но теперь они поняли. 68-летний дипломированный инженер-электрик - крайне консервативный специалист, даже оборонительный. Его Португалия играет в скучный футбол и не использует до конца потенциал своих игроков атаки. Она мало создает, не сильна в позиционной атаке, против команд своего уровня обычно даже не доминирует.

Дома против Испании в Лиге Наций в сентябре "Селесао" владела мячом 32 процента времени. Против сербов в вышеупомянутом матче - 43 процента.

Играет она по схеме 4-3-3, при том, что один из опорников - атакующий Бруну Фернандеш. Впрочем, возможно, эта схема и мешает последнему проявить себя как следует. В официальных матчах за сборную у него лишь пять мячей, из них лишь дубль против Северной Македонии важен. При этом на правом фланге атаки Сантуш любит ставить более оборонительного игрока. В последнее время - Отавиу.

Опирается Португалия на собранность, сплоченность состава, хорошую атмосферу в команде. Фернандеш рассказывает, что Сантуш постоянно пишет на доске слово "МЫ" огромными буквами. И, разумеется, на индивидуальный талант. Роналду, Бернарду Силва, Фернандеш, Рафаэль Леау - каждый из них в одиночку может разгромить любого соперника. Канселу, Диаш - одни из лучших защитников в мире.

Следует отметить, что 16 из 26-ти игроков в заявке еще никогда не играли на Чемпионатах Мира.

Ожидания

Португалия вылетела от Южной Кореи в 2002-ом, была с Ганой в 2014-ом, когда также не вышла из группы, вылетела от Уругвая в 2018-ом. Неужели такую группу получила для реванша? Или же в насмешку, как фарс? Это поколение хотят назвать золотым, но результаты не те. Два невыхода из группы в Лиге Наций, лишь 1/8 финала на Чемпионатах Мира и Европы. Да еще и скандалы вокруг Роналду так невовремя, его игровая форма слаба. Ножи на Сантуша уже точат.

Подросла ли талантливая молодежь после Евро? Выдаст ли на своем последнем Мундиале Роналду нечто феноменальное? Станет ли открытием турнира лучший игрок Серии А Рафаэль Леау, за сборную еще не забивавший? Прорвет ли наконец Фернандеша? Ни один из ответов на эти вопросы не удивит.

Календарь

24 ноября. 18:00. Португалия - Гана

28 ноября. 21:00. Португалия - Уругвай

2 декабря. 17:00. Южная Корея - Португалия



