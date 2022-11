Участники ЧМ – Гана. Натурализованные новички как последняя надежда на голы

Гана раньше трижды играла на мундиалях, и только в 2010-м ей удалось добраться до четвертьфинала.

Команду тянуло за собой поколение Стивена Аппиа, Салли Мунтари и Асамоа Гьяна, которым помогали наполовину немец Кевин-Принс Боатенг, а еще юный Андре Айю.

Если вам скажут, что "Черные звезды" тогда играли эффектно, не верьте – это наглая ложь. Соперников Гана утомляла физической борьбой по всему полю, чему очень способствовали тяжелые газоны Южной Африки. Именно так под монотонный гул вувузел на групповом раунде была переиграна Сербия (1:0 с голом Гьяна с пенальти); затем добыта ничья с Австралией (1:1, и снова Гьян реализовал 11-метровый); ну, а дальше уже Германия одолела Мунтари и компанию 1:0.

Четырех очков, однако, хватило Гане для выхода в плей-офф, и именно в 1/8 финала она провела свой лучший матч, выбив США. Тим Говард тогда ошибся с позицией, отбивая дальнюю попытку Боатенга, зато к голу Гьяна на 93-й минуте придраться невозможно – Асамоа разобрался как большой мастер, каким и был.

Так Гана вышла в четвертьфинал единственной из африканских сборных на домашнем для них ЧМ. Оптимисты говорили, типа, вот и настало их время, предсказанное Пеле еще в прошлом веке. Но на пути встал Суарес…

…Как вы понимаете, это и есть самый драматичный момент "Черных звезд" на мундиалях.

Матч Ганы и Уругвая получился довольно равным. "Селесте" лучше выглядели на старте, но их заметно подкосила травма капитана Диего Лугано. Уругвай сбросил обороты и в основное время только обменялся с Ганой голами.

И Мунтари, и Форлан забили с дальней дистанции во многом благодаря безумной траектории мяча "Джабулани"; одной из визиток ЧМ-2010, которую ненавидели все присутствовавшие на турнире вратари.

Тем временем матч потихоньку катился к серии пенальти, когда Гане удалась разительная атака с ударом Доминика Адийя, который на линии ворот рукой парировал Луис Суарес. Неслыханная наглость, но что ему оставалось? Вратарь Уругвая Фернандо Муслера славился кошачьей прыгучестью, и это оставляло "Селесте" хоть какие-то шансы…

Ну, а дальше все было как во сне. Суареса конечно удалили, но Гьян с точки пробил в перекладину, игра перешла в серию пенальти, где уругвайцы оказались точнее.

После того случая Суарес выкрикивал, что "отныне рука Бога – это именно его рука", на улицах Аккры жгли его фотографии и импровизированные чучела, а вот Асамоа Гьян смог признать силу Эль Пистолеро":

Выход Ганы на ЧМ удивил, поскольку после ЧМ-2010 у "Черных звезд" не появилось нового сильного поколения.

Во 2-м раунде отбора они едва выцарапали победу в квартете из ЮАР, Зимбабве и Эфиопией. Вплоть до последнего тура "Бафана-Бафана" опережала их на три очка, но дальше был очный матч в Аккре, где Гана выстрадала победу благодаря голу с пенальти от Андре Айю - 1:0.

Моментов с игры "Черные звезды" почти не создавали; играли просто и даже тупо. Казалось, что Нигерия в плей-офф отбора их уничтожит. Впрочем, перед этими матчами нужно было сыграть отложенный из-за COVID Кубок африканских наций…

The end of a disastrous era.



Milo's second return lasted for only four months.



He led Ghana to their worst ever Africa Cup of Nations.



The GFA will be looking for a new coach before the World Cup play-offs in March.



Milo failed to win a game at AFCON.#Amistytv pic.twitter.com/hTH80C8nBR