Участники ЧМ – Гана. Натурализованные новички как последняя надежда на голы

Исторический максимум

Гана раньше трижды играла на мундиалях, и только в 2010-м ей удалось добраться до четвертьфинала.

Команду тянуло за собой поколение Стивена Аппиа, Салли Мунтари и Асамоа Гьяна, которым помогали наполовину немец Кевин-Принс Боатенг, а еще юный Андре Айю.

Если вам скажут, что "Черные звезды" тогда играли эффектно, не верьте – это наглая ложь. Соперников Гана утомляла физической борьбой по всему полю, чему очень способствовали тяжелые газоны Южной Африки. Именно так под монотонный гул вувузел на групповом раунде была переиграна Сербия (1:0 с голом Гьяна с пенальти); затем добыта ничья с Австралией (1:1, и снова Гьян реализовал 11-метровый); ну, а дальше уже Германия одолела Мунтари и компанию 1:0.

Четырех очков, однако, хватило Гане для выхода в плей-офф, и именно в 1/8 финала она провела свой лучший матч, выбив США. Тим Говард тогда ошибся с позицией, отбивая дальнюю попытку Боатенга, зато к голу Гьяна на 93-й минуте придраться невозможно – Асамоа разобрался как большой мастер, каким и был.

Так Гана вышла в четвертьфинал единственной из африканских сборных на домашнем для них ЧМ. Оптимисты говорили, типа, вот и настало их время, предсказанное Пеле еще в прошлом веке. Но на пути встал Суарес…

Самый драматичный момент

…Как вы понимаете, это и есть самый драматичный момент "Черных звезд" на мундиалях.

Матч Ганы и Уругвая получился довольно равным. "Селесте" лучше выглядели на старте, но их заметно подкосила травма капитана Диего Лугано. Уругвай сбросил обороты и в основное время только обменялся с Ганой голами.

И Мунтари, и Форлан забили с дальней дистанции во многом благодаря безумной траектории мяча "Джабулани"; одной из визиток ЧМ-2010, которую ненавидели все присутствовавшие на турнире вратари.

Тем временем матч потихоньку катился к серии пенальти, когда Гане удалась разительная атака с ударом Доминика Адийя, который на линии ворот рукой парировал Луис Суарес. Неслыханная наглость, но что ему оставалось? Вратарь Уругвая Фернандо Муслера славился кошачьей прыгучестью, и это оставляло "Селесте" хоть какие-то шансы…

Ну, а дальше все было как во сне. Суареса конечно удалили, но Гьян с точки пробил в перекладину, игра перешла в серию пенальти, где уругвайцы оказались точнее.

После того случая Суарес выкрикивал, что "отныне рука Бога – это именно его рука", на улицах Аккры жгли его фотографии и импровизированные чучела, а вот Асамоа Гьян смог признать силу Эль Пистолеро":

"Для своей страны он теперь герой. Такое, к сожалению, случается. На его месте я бы поступил так же".

Путь в отборе

Выход Ганы на ЧМ удивил, поскольку после ЧМ-2010 у "Черных звезд" не появилось нового сильного поколения.

Во 2-м раунде отбора они едва выцарапали победу в квартете из ЮАР, Зимбабве и Эфиопией. Вплоть до последнего тура "Бафана-Бафана" опережала их на три очка, но дальше был очный матч в Аккре, где Гана выстрадала победу благодаря голу с пенальти от Андре Айю - 1:0.

Моментов с игры "Черные звезды" почти не создавали; играли просто и даже тупо. Казалось, что Нигерия в плей-офф отбора их уничтожит. Впрочем, перед этими матчами нужно было сыграть отложенный из-за COVID Кубок африканских наций…

The end of a disastrous era.



Milo's second return lasted for only four months.



He led Ghana to their worst ever Africa Cup of Nations.



The GFA will be looking for a new coach before the World Cup play-offs in March.



Milo failed to win a game at AFCON.#Amistytv pic.twitter.com/hTH80C8nBR — ???? AMISTY TV???? (@AmistyTv) January 22, 2022

Как легко догадаться, Гана на нем выступила позорно. Поражение 0:1 Марокко – это полбеды, но как можно было играть 1:1 с Габоном? Как проиграть 2:3 Коморским островам?!

После такого ганская федерация футбола выгнала тренера Милована Раеваца и назначила на его место Отто Аддо – одного из столбов команды-2006. Еще с лета 2021-го он работал в сборной ассистентом, имел немалый авторитет среди игроков, и это помогло.

В противостоянии с Нигерией Гана не заиграла ярко – она просто не могла, но хотя бы выглядела организованно. Как результат, домашние 0:0 и выездные 1:1, где "Черным звездам" помог голкипер "Суперорлов" Фрэнсис Узоху, пропустивший под ногой несложный дальний удар Томаса Партея. Феерический ляп, без которого Гане трудно было рассчитывать хотя бы на гол.

Теперь понимаете, почему на ЧМ их считают одним из главных аутсайдеров?

Главная звезда

Сыновья легендарного Абеди Пеле – Джордан и Андре Айю – до сих пор играют важные роли в сборной. Андре является ее капитаном – он единственный в нынешнем составе, кто добирался до четвертьфинала 12 лет назад.

Также достоин внимания новичок из Страны Басков – Иньяки Уильямс проводит классный сезон в "Атлетике" и хотя его реализация неидеальна, лучшего центрфорварда у Ганы нет. Тем более, что команда играет на контратаках, а это стихия Уильямса-старшего.

Ну, а если выбирать самую-самую главную звезду, то это будет Томас Партей. После мощного прогресса в "Атлетико" опорника сбили с пути травмы, но сейчас он пришел в себя – и что мы видим? Основной в "Арсенале", который впервые с 2004 года несется к чемпионству! Еще и красавец-гол в дерби с "Тоттенхэмом" забил.

Ни один другой ганец прямо сейчас не играет на столь высоком уровне. И это при том, что Партею 29 лет, и он в ситуации "если не сейчас, то когда?" Это тоже должно придать ему силы в Катаре.

Тренер и стиль футбола

Как мы уже говорили, после позора на КАН-2021 Гану тренирует Отто Аддо - уроженец Гамбурга, немало поигравший в Бундеслиге.

Насчет его тренерских талантов информации мало - ясно лишь, что Аддо годами готовился к этой работе. Он ассистировал тренерам в "Гамбурге", "Нордшеллане", "Боруссии Дортмунд", занимался с молодежью в "Гладбахе".

После его назначения тактическая схема ганцев не изменилась – это и дальше 4-2-3-1, где ключевыми ролями наделены Партей – мозг опорной зоны, и Андре Айю, играющий на позиции "десятки". Через них идет вся игра, и это большая проблема для Ганы, ведь каждый фанат АПЛ знает – Томас отнюдь не тонкий игрок, а козырями Айю и в лучшие годы были вертикальные рывки, игра на втором этаже, а не обостряющие передачи.

For the first time in history, all African countries qualified for the World Cup will be led by coaches from their country:



- Rigobert Song: Cameroon ????????

- Aliou Cisse: Senegal ????????

- Walid Regragui: Morocco ????????

- Otto Addo: Ghana ????????

- Jalel Kadri: Tunisia ????????



Big deal ???? pic.twitter.com/gCvy059lSG — POOJA!!! (@PoojaMedia) November 16, 2022

Отсюда и "тупость" в действиях ганцев, которую Аддо пытается побороть, приглашая новичков - уроженцев Европы и просто молодых талантов, которых ранее игнорировали. Иньяки Уильямс - самое громкое из имен, но еще есть Одой и Сова из "Брюгге", Салису из "Саутгемптона", Лемпти из "Брайтона", Абдул Самед из "Ланса", Семеньо из "Бристоля", Сейду из "Клермона".

Все они основные в своих довольно приличных клубах, но в сборной совсем не сыграны, так что тактика Аддо рискованна. Он безусловно выиграет в среднесрочной перспективе, а вот здесь и сейчас – не факт.

Впрочем, есть и крошечный лучик надежды – позавчерашние 2:0 в товарняке со Швейцарией, где как раз Семеньо и Салису забили голы.

Ожидание от выступления

С Португалией Гана поборется только если та забудет выйти на поле. С Уругваем будет настоящая война из-за уже упомянутой руки Бога Суареса, однако "Селесте" класснее и должны брать свое. Ну, а Корея сильно зависима от кондиций травмированного Сон Хин Мина – без него это как раз команда уровня "Черных звезд".

Наша ставка – Гана попьет фаворитам крови за счет выносливой, физически сильной защиты, но побед не одержит и из группы не выйдет.