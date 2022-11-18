 Самые дорогие сборные ЧМ-2022 – Видео ᐉ UA-Футбол
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Самые дорогие сборные ЧМ-2022 – Видео

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Новое видео от Кости Фолстена

Самые дорогие сборные ЧМ-2022 – Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Новина українською

Скоро стартует главное футбольное событие года – чемпионат мира в Катаре. На мундиаль попали лучшие сборные своих конфедераций и буквально через месяц мы узнаем, кто же из них сильнейший.

Костя Фолстен провел небольшое исследование и узнал стоимость составов команд, которые выступят в Катаре, в том числе, самой дорогой. Приятного просмотра!

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В статье: Чемпионат мира 2022 Фолстен
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