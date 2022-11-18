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Самые дорогие сборные ЧМ-2022 – Видео
Новое видео от Кости Фолстена
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
Скоро стартует главное футбольное событие года – чемпионат мира в Катаре. На мундиаль попали лучшие сборные своих конфедераций и буквально через месяц мы узнаем, кто же из них сильнейший.
Костя Фолстен провел небольшое исследование и узнал стоимость составов команд, которые выступят в Катаре, в том числе, самой дорогой. Приятного просмотра!
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