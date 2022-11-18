 Бахрейн – Сербия. 1:5. Серьезная заявка на успешный групповой этап в Катаре ᐉ UA-Футбол
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Бахрейн – Сербия. 1:5. Серьезная заявка на успешный групповой этап в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Одна из самых интересных групп на чемпионате мира

Бахрейн – Сербия. 1:5. Серьезная заявка на успешный групповой этап в Катаре

Фото: twitter.com/FSSrbije

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Сербия в гостях разгромила Бахрейн (5:1) в контрольном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира в Катаре. Игра с Бразилией через 6 дней.

Бахрейн – Сербия. 1:5.

Голы: 8' Д. Тадич, 50' Д. Тадич, 51' Д. Влахович, 87' Ф. Джуричич, 89' Л. Йович – 15' Юсуф Хиляль

Напомним, что Сербия сыграет на ЧМ в группе G вместе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Первый матч, против Бразилии, пройдет 24 ноября. Старт в 21:00.

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В статье: Сербия Бахрейн Чемпионат мира 2022
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