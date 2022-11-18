Без ЛГБТ: Франция отказалась от радужных капитанских повязок на ЧМ

Сборная Франции выступит на чемпионате мира в Катаре с обычными капитанскими повязками. Выполнять их в цветах ЛГБТ, как хотели отдельные игроки, не будут.

L’Equipe пишет, что французскую власть убедила на такой шаг ФИФА. Кроме того, против инициативы высказывались президент федерации футбола Ноэль Ле Гре и капитан команды Юго Льорис.

В частности, голкипер "Тоттенхэма" заявил, что "если мы требуем от иностранцев принять наши правила во Франции, то будет правильным уважать их законы на их земле".

Ранее инициативу с радужными повязками поддержали сразу 10 европейских стран, но когда ФИФА объявила, что за это будут штрафы, решение подтвердили лишь Англия и Германия.

Франция стартует на мундиале-2022 уже скоро - 22 ноября против Австралии.