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Без ЛГБТ: Франция отказалась от радужных капитанских повязок на ЧМ
Решили не провоцировать
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Сборная Франции выступит на чемпионате мира в Катаре с обычными капитанскими повязками. Выполнять их в цветах ЛГБТ, как хотели отдельные игроки, не будут.
L’Equipe пишет, что французскую власть убедила на такой шаг ФИФА. Кроме того, против инициативы высказывались президент федерации футбола Ноэль Ле Гре и капитан команды Юго Льорис.
В частности, голкипер "Тоттенхэма" заявил, что "если мы требуем от иностранцев принять наши правила во Франции, то будет правильным уважать их законы на их земле".
Ранее инициативу с радужными повязками поддержали сразу 10 европейских стран, но когда ФИФА объявила, что за это будут штрафы, решение подтвердили лишь Англия и Германия.
Франция стартует на мундиале-2022 уже скоро - 22 ноября против Австралии.
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