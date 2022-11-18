 Без ЛГБТ: Франция отказалась от радужных капитанских повязок на ЧМ ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Без ЛГБТ: Франция отказалась от радужных капитанских повязок на ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без ЛГБТ: Франция отказалась от радужных капитанских повязок на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Решили не провоцировать

Без ЛГБТ: Франция отказалась от радужных капитанских повязок на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Сборная Франции выступит на чемпионате мира в Катаре с обычными капитанскими повязками. Выполнять их в цветах ЛГБТ, как хотели отдельные игроки, не будут.

L’Equipe пишет, что французскую власть убедила на такой шаг ФИФА. Кроме того, против инициативы высказывались президент федерации футбола Ноэль Ле Гре и капитан команды Юго Льорис.

В частности, голкипер "Тоттенхэма" заявил, что "если мы требуем от иностранцев принять наши правила во Франции, то будет правильным уважать их законы на их земле".

Ранее инициативу с радужными повязками поддержали сразу 10 европейских стран, но когда ФИФА объявила, что за это будут штрафы, решение подтвердили лишь Англия и Германия.

Франция стартует на мундиале-2022 уже скоро - 22 ноября против Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Катар ЛГБТ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Jõgeva)
18.11.2022 в 20:40
Треба одразу прапором Франції зробити білий стяг. Щоб нікого не провокувати. Безхребетні.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде