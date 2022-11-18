 Он из Аргентины: Руни назвал лучшего футболиста по своей версии ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Он из Аргентины: Руни назвал лучшего футболиста по своей версии
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Он из Аргентины: Руни назвал лучшего футболиста по своей версии

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Эти споры не закончатся никогда

Он из Аргентины: Руни назвал лучшего футболиста по своей версии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ben radford/Corbis

Новина українською

Легенда "МЮ" Уэйн Руни считает Лионеля Месси сильнейшим из футболистов, которые когда-либо выходили на поле.

"Вообще это была бы отличная история для всего футбола, если бы Месси или Роналду выиграли следующий чемпионат. Я слышал, как некоторые молодые аргентинцы говорили, что хотят выиграть его для Лео. Возможно, они создают для себя лишнее давление, но по-моему Аргентина все равно фаворит.

У всех разные взгляды на места Месси и Роналду в истории, но я всегда говорил, что для меня Месси на первом месте. Я специально смотрел много видео с Марадоной и пришел к этому выводу.

У него есть все возможные качества - контроль над игрой, голевые передачи, дриблинг. Роналду при всем уважении больше бомбардир", - цитирует Руни The Times.

Отметим, что ранее Криштиану крайне резко высказался о Уэйне, так что ответы Руни можно считать корректными и даже где-то примирительными.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Уэйн Руни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде