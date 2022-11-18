Он из Аргентины: Руни назвал лучшего футболиста по своей версии

Легенда "МЮ" Уэйн Руни считает Лионеля Месси сильнейшим из футболистов, которые когда-либо выходили на поле.

"Вообще это была бы отличная история для всего футбола, если бы Месси или Роналду выиграли следующий чемпионат. Я слышал, как некоторые молодые аргентинцы говорили, что хотят выиграть его для Лео. Возможно, они создают для себя лишнее давление, но по-моему Аргентина все равно фаворит.

У всех разные взгляды на места Месси и Роналду в истории, но я всегда говорил, что для меня Месси на первом месте. Я специально смотрел много видео с Марадоной и пришел к этому выводу.

У него есть все возможные качества - контроль над игрой, голевые передачи, дриблинг. Роналду при всем уважении больше бомбардир", - цитирует Руни The Times.