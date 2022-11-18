Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Он из Аргентины: Руни назвал лучшего футболиста по своей версии
Эти споры не закончатся никогда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ben radford/Corbis
Легенда "МЮ" Уэйн Руни считает Лионеля Месси сильнейшим из футболистов, которые когда-либо выходили на поле.
"Вообще это была бы отличная история для всего футбола, если бы Месси или Роналду выиграли следующий чемпионат. Я слышал, как некоторые молодые аргентинцы говорили, что хотят выиграть его для Лео. Возможно, они создают для себя лишнее давление, но по-моему Аргентина все равно фаворит.
У всех разные взгляды на места Месси и Роналду в истории, но я всегда говорил, что для меня Месси на первом месте. Я специально смотрел много видео с Марадоной и пришел к этому выводу.
У него есть все возможные качества - контроль над игрой, голевые передачи, дриблинг. Роналду при всем уважении больше бомбардир", - цитирует Руни The Times.
Отметим, что ранее Криштиану крайне резко высказался о Уэйне, так что ответы Руни можно считать корректными и даже где-то примирительными.
Популярное сейчас
- Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
- Секретарь путина заявил, что отсутствие света и тепла для Украины – это последствия отказа от переговоров
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Новости по теме
- 12:55 Зарубежные Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке в ТОП-5 лиг Европы
- 10:36 Зарубежные FourFourTwo: Месси – лучший футболист мира за последние 25 лет. Серхио Рамос – тоже в списке
- 13:49 Зарубежные "Роналду – безжалостный убийца в штрафной, а Лео пытает тебя, пока не убьет". Руни сравнил Месси и CR7