Германия не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Немецкий футбольный союз (DFB) не будет голосовать за действующего главу ФИФА на следующих выборах.

"Это было непростое решение, но мы его приняли. Мы считаем, нам следует подать сигнал и остальным. Всем известно, что на стороне Инфантино много федераций, и его переизбрание весьма вероятно.

Нас, однако, рассердило и обеспокоило его письмо двухнедельной давности, в котором говорится, что права человека не играют никакой роли и надо сосредоточиться сугубо на футболе. Также Инфантино отверг датский лозунг "Права человека для всех" якобы из-за политики, хотя я считаю это обязательной нормой. ФИФА следовало бы сплотиться вокруг нее", - заявил глава DFB Бернд Нойендорф.