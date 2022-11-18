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Германия не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА
Немцы сделали заявление
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Lee
Немецкий футбольный союз (DFB) не будет голосовать за действующего главу ФИФА на следующих выборах.
"Это было непростое решение, но мы его приняли. Мы считаем, нам следует подать сигнал и остальным. Всем известно, что на стороне Инфантино много федераций, и его переизбрание весьма вероятно.
Нас, однако, рассердило и обеспокоило его письмо двухнедельной давности, в котором говорится, что права человека не играют никакой роли и надо сосредоточиться сугубо на футболе. Также Инфантино отверг датский лозунг "Права человека для всех" якобы из-за политики, хотя я считаю это обязательной нормой. ФИФА следовало бы сплотиться вокруг нее", - заявил глава DFB Бернд Нойендорф.
Напомним, следующие выборы президента ФИФА пройдут 16 марта 2023 года.
Заявление немцев глобально не стоит ломаного гроша, ведь срок подачи документов сплыл, а других кандидатур, кроме Инфантино, представлено не было.
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