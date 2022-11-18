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Германия не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

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Немцы сделали заявление

Германия не поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Lee

Новина українською

Немецкий футбольный союз (DFB) не будет голосовать за действующего главу ФИФА на следующих выборах.

"Это было непростое решение, но мы его приняли. Мы считаем, нам следует подать сигнал и остальным. Всем известно, что на стороне Инфантино много федераций, и его переизбрание весьма вероятно.

Нас, однако, рассердило и обеспокоило его письмо двухнедельной давности, в котором говорится, что права человека не играют никакой роли и надо сосредоточиться сугубо на футболе. Также Инфантино отверг датский лозунг "Права человека для всех" якобы из-за политики, хотя я считаю это обязательной нормой. ФИФА следовало бы сплотиться вокруг нее", - заявил глава DFB Бернд Нойендорф.

Напомним, следующие выборы президента ФИФА пройдут 16 марта 2023 года.

Заявление немцев глобально не стоит ломаного гроша, ведь срок подачи документов сплыл, а других кандидатур, кроме Инфантино, представлено не было.

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В статье: Германия Джанни Инфантино ФИФА
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Источник:
Sportbuzzer.de

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