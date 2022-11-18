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Почеттино будет работать на трансляциях BBC во время чемпионата мира в Катаре

Чемпионат мира FIFA
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Присоединился последним из именитых футбольных деятелей

Почеттино будет работать на трансляциях BBC во время чемпионата мира в Катаре

Фото: @pochettino

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Маурисио Почеттино будет работать на BBC во время чемпионата мира в Катаре, который начнется уже 20 ноября. Аргентинец сыграл на мундиале в 2002-м году.

Почеттино остается безработным после увольнения из "ПСЖ" прошлым летом.

​​"Чемпионат мира — это особенный турнир, и мне очень приятно быть его частью вместе с BBC Sport и некоторыми великими именами из мирового футбола.

Для меня это новый опыт и возможность увидеть футбол с другой точки зрения, прежде чем я вернусь к тренерской работе в будущем", – сказал Почеттино.

Аргентинец присоединится к команде из таких именитых футболистов в прошлом, как Дидье Дрогба, Алан Ширер, Рио Фердинанд, Юрген Клинсманн, Винсент Компани, Лаура Жорж, Марк Шварцер, Джильберто Силва, Пабло Забалета.

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Чемпионат мира 2022 BBC
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Источник:
bbc.com

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