Почеттино будет работать на трансляциях BBC во время чемпионата мира в Катаре

Маурисио Почеттино будет работать на BBC во время чемпионата мира в Катаре, который начнется уже 20 ноября. Аргентинец сыграл на мундиале в 2002-м году.

Почеттино остается безработным после увольнения из "ПСЖ" прошлым летом.

​​"Чемпионат мира — это особенный турнир, и мне очень приятно быть его частью вместе с BBC Sport и некоторыми великими именами из мирового футбола. Для меня это новый опыт и возможность увидеть футбол с другой точки зрения, прежде чем я вернусь к тренерской работе в будущем", – сказал Почеттино.

Аргентинец присоединится к команде из таких именитых футболистов в прошлом, как Дидье Дрогба, Алан Ширер, Рио Фердинанд, Юрген Клинсманн, Винсент Компани, Лаура Жорж, Марк Шварцер, Джильберто Силва, Пабло Забалета.